Domenica 30 Aprile 2023, 01:55

Affrontare la corrente per arrivare fino a un mare chiamato tranquillità. Ma da lì a quel mare, c'è uno scoglio chiamato Cagliari. La giornata numero 34 del primo maggio anticipa il suo programma iol 30 aprile, con due partite da giocare. Una di queste è proprio Cagliari-Ternana, mentre l'altra è Spal-Perugia. Si va, quindi, all'Unipol Domus, a giocare una sfida delicata. Sarà una bolgia rossoblu, lo stadio del Cagliari. Più di dodicimila i tifosi sardi sugli spalti, mentre quelli rossoverdi stavolta saranno sui 200. L'allenatore Cristiano Lucarelli è a caccia della formazione migliore da schierare. Anche stavolta, le assenze non gli mancano. In difesa, è ancora una volta tutta da vedere. Sørensen c'è e recupera dalla distorsione, ma non è detto che parta da subito. E così, Bogdan potrebbe affiancare in mezzo il rientrante Mantovani. Ancora fuori uso Capuano. A centrocampo, c'è da sostituire Di Tacchio, fermo per squalifica. Lucarelli recupera Coulibaly, ma pure lui non è detto che sia pronto a giocare da subito. Potrebbe partire dalla panchina. Se l'allenatore dovesse decidere di tornare al centrocampo a tre, dopo la scelta fallimentare di affrontare a due il Venezia, Proietti si candiderebbe seriamente per il ruolo di perno centrale. Possibili sorprese anche in avanti. Un altro candidato a giocare stavolta dall'inizio è Capanni, dopo il primo gol in serie B e con la maglia della Ternana segnato domenica scorsa. Un gol allora inutile. Stavolta, potrebbe dall'inizio cercarne uno importante. Potrebbe essere lui ad affiancare Palumbo sulla trequarti, con Favilli punta avanzata. In settimana, niente dichiarazioni, stavolta per scelta della società che ha silenziato tutti i suoi tesserati. Negli ultimi tre giorni a porte chiuse, Lucarelli ha fatto le prove per affrontare il Cagliari. Prove segrete. Tanto che, all'ingresso in campo, potrebbe esserci più di una sorpresa. La Ternana gioca, poi si siede a fare da spettatrice. Il giorno dopo giocano le altre partite e dai risultati potrebbe uscire qualcosa di importante per il destino rossoverde. Possono arrivare certezze, o quasi certezze, dalla zona playout ma anche dalla zona playoff, dove intanto la Reggina rischia una nuova penalizzazione in punti. Prima, però, c'è da giocare la partita di Cagliari. Tornare indietro dalla Sardegna con almeno un punto in cascina sarebbe già un passo importante, per poi giocarsi tutto nelle ultime tre partite, due delle quali in casa. Il ponte del primo maggio, per la Terni sportiva, può essere anche il ponte verso nuovi obiettivi. Che siano di ambizione, o che siano di conservazione, lo si vede in questi due giorni. Il silenzio stavolta, sarà d'oro? La domenica prima è stato solo il preludio a una giornata da incubo. Ma non tutte le domeniche sono uguali.

La probabile formazione:

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Mantovani, Corrado; Cassata, Proietti, Agazzi; Capanni, Palumbo; Favilli. Allenatore: Lucarelli.