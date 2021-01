Frazioni isolate in Valnerina per la tempesta di neve. I sindaci: «Gli interventi sono stati tempestivi»

La tempesta di neve che si è abbattuta sull’Umbria la vigilia dell’Epifania ha provocato la caduta di alberi in tutta la Valnerina, l’isolamento di case e problemi alla linea elettrica. Nella serata di martedì 5 gennaio la sindaca di Ferentillo Elisabetta Cascelli, il suo vice Massimiliano Costantini e la responsabile dell’ufficio tecnico Patrizia Brachiroli, hanno monitorato la situazione recandosi sul posto con mezzi propri.

«I vigili urbani hanno fatto il giro delle frazioni e gli operai del Comune sono tornati in servizio volontariamente, lavorando fino a tarda notte – evidenzia Cascelli – importante è stato anche l’intervento dell’assessore Roberto Pellini che ha dato il suo contributo operativamente». Nella mattinata del 6 gennaio gli interventi di ripristino della viabilità sono continuati e adesso quasi tutte le frazioni sono raggiungibili.

Anche l’impegno dei tecnici dell’Enel è stato ritenuto tempestivo. La richiesta di intervento per il ripristino della viabilità sulla provinciale 74 in località Castellonalto ha raggiunto “E Distribuzione” di Enel alle ore 15 di martedì: «Per consentire l'intervento di ripristino del guasto alla nostra linea elettrica 20 kv denominata Impianti Sportivi nel tratto tra le località Castellonalto e Salto del Cieco - si legge nella del Comune di Ferentillo - siamo a chiedere l’ intervento per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale».

In queste ore l’Enel sta provvedendo a risolvere un guasto che potrebbe lasciare al buio alcuni comuni della Valnerina. «Devo dare atto a tutti gli operatori intervenuti dello straordinario impegno che è andato oltre il loro dovere in un giorno di festa ed in condizioni climatiche sfavorevoli», commenta Elisabetta Cascelli.

Rachele Taccalozzi, sindaca di Montefranco, ha richiesto il soccorso dei vigili del fuoco per tagliare i rami degli alberi e liberare i tratti viari: «Abbiamo avuto problemi in quattro strade interrotte e ripristinato la viabilità nella tarda serata. Restiamo comunque in contatto con la centrale operativa della Protezione Civile per capire se saranno necessari ulteriori interventi».

Fabio Di Gioia, sindaco di Arrone, afferma che le conseguenze del maltempo sono state molteplici: «La neve ha creato problemi nelle frazioni montane di Buonacquisto e Colle Sant’Angelo. Le forti precipitazioni hanno provocato frane a Tripozzo e Castiglioni, sono stati necessari anche interventi per numerosi fossi».

