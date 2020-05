© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVE Anche l'ultimo paziente Covid è guarito. La notizia era nell'aria già da qualche giorno ma oggi finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale. Con un bilancio di 50 casi positivi e due decessi anche Giove chiude il suo conto con il virus. «E' la notizia che tutti stavamo aspettando -ha commentato il sindaco Alvaro Parca - con oggi anche l'ultima ordinanza contumaciale emessa decade. Speriamo non ci sia mai più bisogno di farne». L'ultimo guarito, quello che ha sancito l'ingresso del comune nell'elenco dei covid-free, rientrava nell'ultima tranche dei positivi. «Faceva parte - precisa il sindaco - dei tredici casi emersi in seguito ai test sierologici effettuati a fine aprile».LE TAPPEIl calvario di Giove era cominciato lo scorso 27 marzo, quando l'emergenza sanitaria era al massimo anche a livello nazionale. Il primo caso era stato accertato all'interno del supermercato del paese. Una donna, residente fuori comune ma impiegata nel punto vendita. Anche gli altri casi inizialmente avevano riguardato tutte persone che lavorano al pubblico. Commercianti, addetti all'area di servizio. Poi è stata la volta di un'infermiera. Un andamento epidemiologico del tutto singolare quello di Giove, tantissime persone giovani, e quasi tutti asintomatici o con sintomatologia lieve. Solo sei pazienti (di cui i due decessi ndr) hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. In pochissimo tempo però i casi si erano moltiplicati tanto che lo scorso 10 aprile la Regione, a fronte di 38 positivi su un totale di circa 1.800 abitanti in meno di due settimane, aveva decretato il comune zona rossa. Ventiquattro giorni, quindici iniziali e altri nove di prolungamento e 910 test sierologici. Questo il prezzo pagato dall'intera comunità per uscire dall'isolamento assoluto. Un'odissea durante la quale la popolazione era arrivata allo stremo psicologico ed economico tanto che i primi di maggio il sindaco aveva lanciato una colletta cittadina per cercare di offrire supporto alle moltissime famiglie in difficoltà. Oltre quaranta, aveva dichiarato lo stesso Parca, che impossibilitate a lavorare a causa dell'isolamento, stavano affrontando gravissime difficoltà economiche. «Oggi i problemi non sono risolti ovviamente - ha commentato Parca - ma la situazione è sicuramente più rosea. Almeno possiamo iniziare a pensare a come rimetterci in piedi».Francesca Tomassini© RIPRODUZIONE RISERVATA