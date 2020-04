La struttura di Oncologia medica del Santa Maria cambia nome

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La struttura complessa di Oncologia medica dell'ospedale di Terni cambia nome: si chiamerà Oncologia medica traslazionale e continuerà ad essere diretta dal dottor Sergio Bracarda. Tutto questo, perché da qualche anno, diverse sono le tipologie di intervento per il trattamento dei pazienti. Si va dalla ormai conosciuta chemioterapia all'ormonoterapia per passare all'immunoterapia e trattamenti integrati. Inoltre c'è una crescente attività di ricerca con partner nazionali e internazionali supportati da singole ricerche mediche all'interno della struttura. Tutto questo mentre per i malati che si recano in oncologia per le cure, è stato organizzato un percorso di accesso esterno per poter arrivare alla sala d'attesa molto ridotta rispetto alla enorme presenza della gente. I lavori di apliamento della sala dovrebbero prendere il via alla fine dell'estate, in quanto ritardati per la pandemia in atto. C'è un progetto definitivo che, un volta realizzato, permetterà di usufruire della struttura oncologica a pieno regime e con tempi di attesa più brevi.