La "stand-up philosophy" sbarca in città: Rick Dufer ci invita a riflettere con Spinoza alla Sala dei Notari

PERUGIA - Domani alla sala dei Notari il filosofo e divulgatore Rick Dufer presenterà il suo spettacolo Vite di Spinoza, originale narrazione teatrale dove gli stimoli del pensiero filosofico s’intrecciano con un’ironia intelligente (inizio alle 21). La pièce dedicata al celebre filosofo parte dalla domanda “quante volte è vissuto Spinoza?”. Si potrebbe considerare l’eretico dal cuore d'oro, il reietto pieno di umanità e buone intenzioni, fino allo scomunicato dalla fede indefessa. Un percorso oltre il tempo e lo spazio dove Spinoza e il suo spirito risuonano nelle parole di scrittori, scienziati, autrici e filosofi, ma anche inventori, alieni e chi più ne ha più ne metta. L’appuntamento fa parte della stagione Tourné ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

Rick Dufer, sarà la sua prima volta in città?

Per uno spettacolo sì, ma ho avuto una fidanzata umbra e quindi ho frequentato parecchio la regione.

E conosce la sala dei Notari?

Sì e non vedo l’ora di rimetterci piede. Questa data sarà un ritorno in un posto che sento molto familiare.

Come le piace definirsi?

Mi sono arreso molto tempo fa all’uso delle etichette. Però mi considero più teatrante che altro, visto che per 10 anni ho fatto teatro d’improvvisazione e solo dopo ho iniziato ad essere anche autore e divulgatore.

La divulgazione è cambiata rispetto ai suoi inizi?

Se penso a quando nel 2015 venivano 20 persone a vedermi, mi sento un pioniere. A tutti gli effetti sono stato un precursore nel portare la divulgazione online sul palcoscenico.

Una controtendenza?

Ora lo fanno un po’ tutti. Del resto chi ha un lavoro online sarà costretto a portarlo on-life, perché dopo la pandemia si sta tornando a una dimensione di normalità. Molti colleghi divulgatori mi chiamano per avere consigli su come fare.

Per lei è importante fare eventi a teatro?

Assolutamente, il teatro è un contesto dove incontrare stimoli interessanti o divertenti… io faccio filosofia e satira, quindi è bello vedere tanti giovani che vengono a teatro e magari non ci erano mai entrati prima.

Quindi crede che il teatro stia perdendo quell’aura elitaria?



Sì ed è giusto così. Nella seconda parte del suo corso il teatro è diventato elitario perché fagocitato da intellettuali, almeno in Italia dove questa forma d’arte ha una storia particolare. Diverso da quel che è accaduto all’estero, dove è comunque sempre rimasto popolare.

E la filosofia invece?

Anche la filosofia si sta smarcando. Riuscire a togliersi di dosso la patina di superiorità intellettuale è la chiave per farla vivere. In passato ci sono stati atteggiamenti che hanno allontanato le persone. Anche quando studi filosofia ti accorgi che non puoi parlare di tutto solo perché hai letto Heidegger. Se pensi questo dovresti tornare a studiare da capo perché non ci hai capito nulla!

Il suo percorso è emblematico in tal senso…

Beh, il canale YouTube che ho creato ha iniziato a funzionare quando parlavo di filosofia attraverso le serie tv. Questo ovviamente ha dato molto fastidio negli ambienti universitari che hanno visto l’operazione come uno sminuire la portata della filosofia. Però la filosofia è alta proprio perché fa parte delle nostre vite, non certo perché ti fa sentire in alto rispetto agli altri. I grandi filosofi sono diventati eterni perché si sono messi al livello della vita quotidiana.

Sempre puntando in alto però?

Certamente! Va bene avere le eccezionalità e puntare in alto, cercare magari di costruire qualcosa di grande come sono riuscito a fare io. Questa è una cosa buona e sono fiero di ciò che ho fatto.

E cosa le dicono gli adolescenti che la seguono?

Tanti mi scrivono che le mie parole li hanno cambiati. Penso che abbiano bisogno d’investire sulla normalità, visto che tutto sembra dover sempre essere sopra le righe.

Può spiegarci meglio?

Il significato da dare alla quotidianità è uno dei temi del momento. Il rifiuto delle cose “normali” è un fenomeno del web, un luogo dove veniamo bombardati da cose roboanti, spettacolari, sempre incredibili e dove mai si parla di noia o di “normalità”. Questo sta creando grandi problemi agli adolescenti perché si sta perdendo il valore di fare cose semplici.