Una donazione decisamente consistente per fare la spesa alle persone in difficoltà. L'iniziativa è di Vincenzo Cammeresi, imprenditore che lavora nel settore automazione, impiantistica ed edilizia tra Terni e Rieti ma che da qualche anno vive ad Arrone. Ed è proprio la comunità della Valernina che Cammeresi, in accordo con il sindaco Fabio Di Gioia, ha deciso di aiutare. Pasta, pomodori, latte, biscotti, caffè, thè, tonno, fagioli, farina e zucchero. Questi i prodotti acquistati da Cammeresi per il Comune di Arrone che penserà alla distribuzione casa per casa. Un aiuto concreto per chi non arriva a fine mese.

«In questo momento bisogna essere uniti. E' un momento delicato specialmente per noi piccoli imprenditori e comuni mortali» racconta al Messaggero. Cammeresi ha già dato una mano all'Ospedale di Terni per l'acquisto di mascherine, il legame con il territorio è forte. «I nostri dipendenti li abbiamo presi da zero e li abbiamo formati fino a dargli un posto fisso. Sia ben chiaro, questa donazione è solo perchè voglio dare una mano a titolo personale». Lo scorso Natale aveva regalato alle famiglie in difficoltà di Terni panettoni e bottiglie. Per la Pasqua che sta per arrivare doveva donare sessanta colombe, che per ovvi motivi non arriveranno a destinazione, vista l'emergenza sanitaria: «Aiutiamo come possiamo, questo virus ha danneggiato tutti» dice.



Ultimo aggiornamento: 16:58

