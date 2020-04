Terni, la spesa arriva a casa: quasi duecento commercianti per le consegne a domicilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - La lunga lista è sul sito ufficiale del Comune di Terni.Riguarda le 170 le attività commerciali nel settore alimentare che hanno finora dato la loro disponibilità, ad effettuare le consegne a domicilio durante la fase dell’emergenza Covid-19.Tra i supermercati Coop, con ordini sul sito web, e Conad, chiamando al numero 0744-206904.Alimentari Galli (377 0411293), Organtini (335 8021985), Ramozzi Zero Glutine 0744/ 4284 38, Madre Terra (393 9253167), Sapori di vino (340 6091260 - 328 1727172), Galli specialità alimentari (3332977443-0744/58903),Enzo e Adriana (0744 407065 / 335440145), Fattoria La Collina incantata (3208587041), Gastronomia Frutteria Federici Piero (3287694296), Sapore di mare (0744/817258 e 3207991303), Pescheria oggi cucino io (3384006294), SHOPSI' prodotti naturali e biologici (0744 396993), Food Srls Carrefour Express (3294325851)Angela Fornaro (3289115950).Terre e Sapori (285649486), Gat Terni - Gruppo d'acquisto solidale (3397485721), Azienda agricola Chiarucci Francesca (3442382798), Arca (0744/300384 e whatsapp 3891363142), Azienda agricola Eredi Dazzieri (3493481690).La Spiga pasta all’uovo (3384170581 e 0744 424681), Boutique della pasta all'uovo (0744 402480), Pastificio Colasanti 0744 401584, Pastificio Graziella 0744 420270, Pasta all’uovo Ditta Giuliano Orietta & Figli (0744 279716; 3483087470), Tuttovo di Pilessi Maurizio (3284508795), Antico Pastificio Colasanti 0744/420291.Tonino rosticceria 0744/282881, Angelini rosticceria 0744/405246, Rosticceria Arcobaleno Alimentare 3497876152,Rosticceria San Valentino 3287539004.Cioccolateria Calvani 342 5567561, Cioccolateria uova di Pasqua e gelati Daniela 3932220900, Delizie senza Glutine 3334456296, Cioccolateria Malù 3404128376, Pasticceria Marchetti 3393989966, Pasticceria F.lli D'Antonio 0744/425964 e 3391339659, Pate a Bombe Terni 3516465436, Paggi e Serangeli 0744/272358.Casa della frutta Pericle 339 6371415, La Frutta - Frattari 0744 406366, Frutta e verdura Giustinelli Stefano 3319433348, Frutteria & Gastronomia Graziella 0744 400312, Fresh Fruit 0744/086677 o 0744/080923, Nomemaruf Chowdhury Adi 3272151559, Il Paradiso della frutta 3386328910, Frutta e verdura Ornella e Mauro 336845359, Happy Fruit 0744/304817 e 3247403684, Nannini Roberto consegna ortaggi 3357836562.I ristoranti: Ribelli di Campagna 0744/62494, Mio Bio 0744/088869 oppure 3407034277, La Città vecchia 0744 410484 -3662456439, Il Ghiottone 0744 811191, da Alfio 320899046, Trattoria Da Carlino 3387315127, Nascostoposto 0744 608309; 3333962435, Il Tornante 3493102067, La Trattoria da Maurizio 3292993880, Trattoria La Mora 0744 421256, Ristorante Origine 3421058574, Ristorante/Pizzeria e hamburger Arnold's 0744/086744,Gia me gustav 3314001398, Crunch ristorante - ristorante pesce e carne 3392277139, Pane a vino 0744/460388 e 3497655350, Antica osteria Friozzu 0744/402232, Trattoria "Da Graziano" 3429104247, Bar del Colle 3288412841, Ristorante "Lu Pilottu" 3388918108, Ristorante Pizzeria "Le Delizie" 3928461732, Ristorante "La Cruda" 3405766784, Mon Ami 3382985953, Osteria enoteca "Il calice" 3935059396, Ristorante "Le due terre" 3477225681, Ristorante giapponese "Osaka" 3669798764, Ristorante "Fiori e sapori" 3884264499, "Il Vinaio" 3403209830, "Umami" 3490836976, Ristorante Pizzeria "Il pozzo" 0744/813069 e 3404684417.Pizzeria dell'Orologio 0744-21426, Qui pizza 0744 406568, Pizza Lampo 0744/461582, Pizza al volo 0744/031507,Borgo pizza 0744/214957, Pizza Speedy 0744/460164, Le Macine 3409764351, I sette archi 342181442,Pizzeria del Corso 3294836026, Forno Egidi 0744/282461, Pizzeria La Fenice 346 4085485, Pizza e Vai 0744/421505 o 0744/244203, Pizzeria Camelot 0744/406285 o 3356734452, Focaccia 0744 404203, Pizzalovers 3917671122, Rimpizzati 0744/306121, Forno Spada Pizza 0744/406206, Pizzeria A gusto tuo 3293731203,Pizzeria Cotta e mangiata 3283737020, Bar & Food Terni Est 3341856469, Pizzeria Il chiodo fisso 3495487273 e 0744/408099.Per le macellerie, Renato carni 0744/ 406194, Antica Norcineria 0744/422732, Rulli macelleria 0744/273032,Stefanangeli 3939083614, Macelleria Pucci 0744-285901, Macelleria Braceria classe A 0744/1980731 oppure al 3284486350.Macelleria Norcineria Sforza Giulio 0744 409150; 3288505107, Panzerotto Fastfudde 0744/404423, Fattoria La Collina Incantata soc agricola Collerolletta 3208587041, La Chianina Carni 0744/814713, Da IDA 0744/300380,Urban - hamburger, birra artigianale, gin 3283236065.A casa anche i gelati grazie a Gelateria Andrea 3313932850, Gelateria Cioccolateria uova di Pasqua e gelati Daniela 3932220900, Gelateria Europa 392 467 3184, Gelateria Cioccolateria Daniela tel.393 2220900,Bar - Gelateria Porta Romana 3389886140, Gelatomania 3319935507, Bar - Gelateria FF 3351378556, Gelateria Caffetteria Gourmandises 3291268589, Gelateria Cinzia 3294118323, Bar New York Gelateria 0744/303899 e 3355697259.E poi vini, birre e liquori: "La Cruda" 3405766784, Bottiglieria Raggi 3276823426, Sapori di vino 3406091260 - 3281727172, Enoteca Cantine Zanchi 0744/402323, Birra Bro 366 9233244, Spazio Vino 3933367436, New Generation Drink 0744364202 o 3928504392, Amaro Vallenera 3396385000, Birreria Roba da malti 3667054514,Rolando Cafè 3473666209, Pane a vino 0744/460388 e 3497655350, Mario Bross 3284524737, Bar Sorriso di Copparoni 0744/423252 e 3471071963, Fruit of the lux 3381542941, Al Villa Glori 3311585014, Gallagher 3931644276.Per tè e caffè Efit 0744/407753, Caffèdivino 0744 414004, Antonella il Caffè 3392144134, Tiziancaffè 0744/425838 o 3357435409, Caffè Trento 3926001288, The Coffy Way Terni 3392051910.Caffè Valentina 3271151465, Caffè Repubblica 3891065322, The Experience 3791467535, Bar Cospea 3385412330.Consegne a casa anche di alimenti per animali domestici: Scodinzolo 0744.814094 - 392.2387474, Molla l’osso PetShop 320/9326876 - 333/4111778, PetStore Conad 0744/400506, Acquario 0744/424547, Agrichic 0744/812823, Agrimarket 0744/300715 o 0744/304665, Ciotola D’Oro 0744/812662, Quattro Zampe 3200431541Royal Pet 3486801030 - 0744/427901, Le Dolci Fusa 3453543583, Qua la zampa 0744/220438, Zoomegashop Faind 3314102300, L'isola dei tesori 0744/305851.I prodotti surgelati: Eismann Srl 075393024 e Bofrost 0744 813984.Per le erboristerie Erbolario 3333397924 e 3452170724, Erboristeria Natural 0744/400393 e 339502697,NaturHouse 0744/1963176 e 3500704468.Le pescherie:Oggi cucino io 3384006294 e 0744/426554 e Pescheria Da Silvano 0744/402023.Per le piadinerie Piada 3293834169.