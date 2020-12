Lo sballo di Natale costa caro: dall'auto all'arresto in pochi minuti

BEVAGNA - Nel tardo pomeriggio di Natale i militari della Stazione di Bevagna, in coordinamento con la Compagnia Carabinieri di Foligno, durante l’attività di controllo del territorio finalizzata anche alla verifica del rispetto delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19, hanno fermato un’utilitaria con a bordo due giovani di 21 e 22 anni, italiani e già noti alle forze di polizia. Alla vista della pattuglia, la coppia ha tentato la fuga, ma sono stati prontamente fermati dagli investigatori dell'Arma.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati individuati e sequestrati: un panetto di sostanza stupefacente tipo hashish di 100 grammi; tre bustine per complessivi 8 grammi di hashish; 2 bustine di 11 grammi di tipo marijuana; circa 900 euro in contanti; materiale per il confezionamento dello stupefacente. Successivamente, a seguito della perquisizione domiciliare, è stato scoperto nella casa di uno dei due fermati un bilancino di precisione ed ulteriore materiale atto al confezionamento dello stupefacente, nonché altri 2 grammi di marijuana. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati arrestati e condotti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’autorità giudiziaria; udienza che si è tenuta nella giornata di Santo Stefanoi con la convalida degli arresti.

