La nuova Sir si presenta ai tifosi

PERUGIA – Alzato ufficialmente il sipario sulla stagione della Sir Susa Vim Perugia. Solito teatro d’eccezione lo showroom di Autocentri Giustozzi, a prendersi gli applausi dei presenti sono stati il nuovo coach Angelo Lorenzetti, il suo team di lavoro e naturalmente i ragazzi, sia i “vecchi” a partire da Max Colaci giunto alla sua settima stagione a Perugia, sia i “nuovi” Held, Candellaro, Toscani e Ben Tara. A seguire trasferimento veloce al PalaBarton dove è andato in scena, di fronte ad un buon pubblico, l’inedito confronto tra i “Block” ed i “Devils”, sfida tutta in famiglia tra i ragazzi a squadre miste guidate in panchina da Giaccardi e Piacentini con ovviamente la supervisione di Lorenzetti e con i giocatori a ruotare nei vari set disputati al 15 con lo staff tecnico bianconero a provare diverse soluzioni tattiche e diversi sestetti (il solo Russo non è stato impiegato ed ha svolto lavoro differenziato a bordo campo). Spazio nel finale anche per i giovanissimi Tesone e Dionigi.