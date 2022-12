La Sir Perugia schianta Trento 3-1 e conquista il Mondiale per Club

PERUGIA - Con una rimonta che resterà nella storia, la Sir Safety Susa Perugia ha vinto l’edizione 2022 del Mondiale per Club. In Brasile la Sir del patron Gino Sirci, alla sua prima di sempre nella kermesse, nella finale tutta tricolore con la Trentino Itas si è imposta 3-1 (parziali 20-25, 25-23, 27-25, 25-19). Una prova di grande carattere dei bianconeri (51% in attacco, 13 muri) che ora possono puntare ad una stagione stellare. È stata la sfida numero cinquanta fra Perugia e Trento, che in stagione si erano già affrontate due volte (Supercoppa e campionato), entrambe con la Sir uscita vincitrice. Con la vittoria del Mondiale per Club, i Block Devils, imbattuti in stagione, hanno conquistato il nono titolo dall’ingresso del club bianconero nell’olimpo del volley dopo 1 scudetto, 3 coppe Italia e 4 supercoppe. Il titolo di Mvp è andato a Simone Giannelli.

Trento: Kaziyski 16, Nelli, Dzavoronok 3, Michieletto 19, Sbertoli 1, Laurenzano (L), Lavia 8, Podrascanin 9, Lisinac 2. N.E.: D’heer, Pace, Cavuto, Berger, Depalma. All.: Lorenzetti.

Perugia: Giannelli 4, Herrera 9, Rychlicki 6, Leon 17, Piccinelli (L), Russo 9, Colaci (L), Flavio 6, Semeniuk 1, Plotnytskyi 15, Cardenas. N.E.: Solè, Ropret, Mengozzi. All.: Anastasi.