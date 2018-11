© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - "La Legge di Bilancio promossa dal Governo è fortemente deludente per i poliziotti e per tutti gli operatori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.Risorse finanziarie irrisorie per il rinnovo del contratto di lavoro, così come sono insufficienti per i decreti correttivi del riordino delle carriere: sperequazioni e mancati riconoscimenti delle anzianità pregresse nelle qualifiche di tutti i ruoli non possono essere sanati da una previsione di spesa di 70 milioni di euro a fronte degli almeno 100 milioni indispensabili".Siap in campo anche a Terni per contestare scelte che non tengono conto di chi opera nel settore della sicurezza.Il sindacato italiano appartenenti di polizia è stato impegnato davanti alla Prefettura in un presidio pacifico durante il quale è stato distribuito un volantino che spiega le ragioni della protesta e della battaglia per la tutela dei diritti dei poliziotti: stipendio e riconoscimento professionale."Chiederemo attenzione e sensibilità - spiegano dal Siap provinciale - perché la sicurezza è un bene comune e chi è preposto a garantirla deve essere tutelato per il bene del Paese e della democrazia".