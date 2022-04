La scommessa di quattro amici: in vacanza da Terni al Trentino in bicicletta

Due imprenditori, un professionista e un impiegato e una scommessa: andare dall’Umbria in Trentino in bicicletta. Nasce così, un po’ per gioco e un po’ per sfida, l’avventura che si appresta a vivere questo quartetto. Federico Vergani, Alberto Ponti, Giuseppe Colarieti e Giuliano Di Giacomo, domani mattina partiranno da Terni per un tour che in quattro giorni li porterà a Strembo, in provincia di Trento, nell’alta Val Rendena. 588 chilometri tutti da pedalare.

APPROFONDIMENTI COMMERCIO Terni, la prima Pasqua post Covid al ristorante a prezzi... SOLIDARIETA' Terni, portati in salvo 11 civili dall'Ucraina: il gesto del...

«L’idea è venuta quasi per gioco – racconta Federico Vergani – ho una proprietà in Trentino e ho lanciato la proposta di andare lì a Pasqua in bicicletta». La sfida un po’ bizzarra è stata subito accolta dagli altri due ternani Giuseppe Colarieti e Giuliano Di Giacomo, ma ha allettato anche Alberto Ponti, loro amico di Milano, appassionato come loro delle due ruote, che questa sera verrà a Terni per partecipare con gli altri a questo viaggio in bici. Ma non saranno soli. A seguirli in questa avventura ci saranno le loro rispettive famiglie. «Il tour, infatti,– spiega ancora Federico Vergani – è concepito per consentire agli accompagnatori di visitare le bellezze dei territori che andiamo a toccare. Le tappe, infatti, sono state studiate in funzione dei monumenti, delle mostre, delle basiliche che, mentre noi pedaliamo, le nostre famiglie possono andare a visitare nelle città in cui andremo a sostare». Federico, Alberto, Giuseppe e Giuliano partiranno domani mattina per San Sepolcro, prima tappa del viaggio che si snoda lungo un percorso che tocca Todi, Torgiano e Umbertide. Da San Sepolcro venerdì mattina si metteranno in viaggio verso Ravenna, transitando per il passo di Viamaggio, Pennabilli e Cesenatico. La terza tappa di sabato porterà il quartetto a Mantova quindi la domenica di Pasqua, l’ultimo tratto che prevede la partenza da Mantova, il passaggio sul lago di Garda, il lago di Tenno, il passo del Ballino, il passo del Durone, quindi l’arrivo in Val Rendena e a Strembo. «Trascorreremo il lunedì di Pasquetta qui – continua Vergani – e poi rientreremo a Terni in auto».

Il percorso tra dislivelli e pianure sembra abbastanza impegnativo ma non spaventa i quattro amici che, nonostante non sia ciclisti professionisti, sono ben allenati. «Si tratta di tappe da 136, 132, 172 e 148 chilometri – spiega ancora Federico – il viaggio non ci spaventa, anzi siamo molto carici di entusiasmo per questa avventura». I quattro amici sono soliti, infatti, nel tempo libero andare a pedalare. «Certo 588 chilometri insieme fanno un po' impressione – aggiunge Vergani – ma divisi nelle singole tappe sono comunque fattibili per noi, basti considerare che nelle uscite domenicali siamo abituati a percorrere oltre un centinaio di chilometri. L'aspetto che ci ha spinto ad andare fino in fondo è il coinvolgimento anche delle nostre famiglie nella scoperta delle numerose bellezze del territorio che talvolta si danno per scontate o di cui, distratti da altro, ci si dimentica».