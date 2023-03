La sala Vincenzo Pirro di Palazzo Carrara a Terni si apre alle Sonate di Mozart

Terni -

Per la prima volta la sala Vincenzo Pirro di Palazzo Carrara a Terni si apre alla musica. Lo fa per un evento unico in Italia, una sorta di “maratona mozartiana” in due giorni con l'esecuzione integrale delle Sonate del compositore austriaco su una copia del Fortepiano Walter, strumento in uso a Vienna e su cui Mozart scrisse molte delle sue Sonate. Si tratta di un progetto a cura di Costantino Mastroprimiano e Roberto Gini, due figure rappresentative del mondo del fortepiano e del mondo in generale della musica antica. «Partecipando ad un master di secondo livello dal titolo “La cultura del fortepiano a Vienna fino al 1800” che si sta tuttora svolgendo al conservatorio di Perugia - spiega la musicista Lucrezia Proietti - è nata l'idea di eseguire tutte le suonate di Mozart per pianoforte, che è una parte importantissima del repertorio di tutti i pianisti, sullo strumento su cui il musicista ha scritto molte delle sue sonate, cioè una copia di un Fortepiano Walter. La cosa che distingue questa maratona da altre è il fatto che pur essendo 10 pianisti esecutori di varia provenienza sia geografica che professionale (ci sono organisti clavicembalisti, pianisti) condividiamo un'ottica interpretativa comune che è quella della prassi storicamente informata. Quindi un'occasione abbastanza unica di ascolto». Il progetto è coordinato dall'associazione Mirabileco di cui Letizia Pellegrini è presidente, sostenuto economicamente dalla Fondazione Carit e patrocinato dal Comune di Terni. «Questo evento ha una grande importanza - ha evidenziato l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli - tanto che l'Amministrazione ha inteso mettergli a disposizione la sala Pirro, uno dei luoghi storici della città, che è la prima volta che viene aperta per un’iniziativa, diciamo anche in via un po' sperimentale perché ci sono dei problemi logistici ancora da vedere, però è uno spazio che ci teniamo a mettere a disposizione anche della cittadinanza. Questo evento assolutamente lo merita sia perché è un caso unico in Italia sia perché coniuga l'aspetto dello spettacolo, della musica con l'aspetto culturale. Veder suonare un fortepiano, io personalmente non ho neanche mai visto come sia questo strumento, da musicisti che vengono da tutta Italia ha un grande valore». "Verso le Sonate per pianoforte di Mozart" si svolgerà sabato 11 marzo alle ore 19 e domenica 12 marzo dalle ore 11.30 alle 17.30. Gli esecutori che si alterneranno al fortepiano saranno Matteo Bogazzi, Eleonora Carapella, Fabiana Ciampi, Sebastiano Mesaglio, Salvo Nicolosi, Nicola Pantani, Filippo Pantieri, Lucrezia Proietti, Stefano Ruiz De Ballestreros, Jacopo Sibilia. L’ingresso è libero con prenotazione a info@mirabileco.it