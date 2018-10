TERNI - Una mega rissa con sei feriti e un'indagine lampo dei carabinieri, che nella notte hanno arrestato per rissa aggravata e lesioni personali aggravate tre giovani cittadini indiani, due 34enni ed un 33enne, tutti regolari e residenti a Terni.

La violenta lite, scoppiata verso le 14.30 di ieri in via Tre Venezie, sul pianerottolo delle abitazioni delle due famiglie dei tre contendenti, è stata sedata grazie al pronto intervento in forze dell’arma, allertata dalle numerose chiamate dei vicini. I militari, dopo aver bloccato le tante persone trovate sul posto e provveduto a far accompagnare i 6 feriti al pronto soccorso, si sono messi subito all’opera per repertare gli indizi e ricostruire l'acaduto, con una non facile escussione delle persone presenti agli eventi ma non direttamente coinvolte nella violenta colluttazione.

I carabinieri della Compagnia, del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme a quelli della Stazione di Terni, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo, hanno accertavano che i tre connazionali poi arrestati, le cui famiglie vivono in due appartamenti contigui della stessa palazzina, per motivi di natura economica legati all’acquisto delle rispettive abitazioni, hanno iniziato una violenta lite degenerata in rissa. Uno dei due 34enni brandiva un coltello con una lama di 30 centimetri poi ritrovato e sequestrato, mentre gli altri due rispondevano con oggetti contundenti vari fra cui un disco di ghisa per bilanciere da 2 chili, che veniva sequestrato. Il tentativo di altri parenti di bloccare l’assurda contesa non sortiva effetto ed anzi portava all’ulteriore ferimento di altre 3 persone fra cui due donne, una 51enne ed una 32enne, ed un 26enne. Alla fine i vari coinvolti riportavano lesioni varie comprese fra i 10 ed i 25 giorni di prognosi.

A tarda sera l'arresto dei tre indiani, ora a disposizione del pm, Camilla Coraggio.