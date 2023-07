Domenica 30 Luglio 2023, 07:56

La sfida è quella che stanno affrontando tutti i piccoli borghi: la lotta contro lo spopolamento, anticipare le tendenze per non restare troppo indietro, saper usare le leve dei finanziamenti per guardare al futuro senza perdere le radici, mantenendo quello che di più caratterizzante c'è.

Una sfida che anche Arrone ha raccolto e che ha preso una svolta precisa grazie anche ai fondi del Pnrr e a una vocazione sportiva che potrebbe essere la leva per non far andare via i giovani. Sindaco di Arrone, eletto in una lista di centro sinistra nel 2019, è Fabio Di Gioia. «E proprio dopo pochi giorni dalla mia elezione scoppiò in Italia la pandemia e noi, da quella disgrazia, decidemmo di farne un'opportunità argomenta il sindaco e questo cercando di promuovere il territorio nelle varie finestre di apertura attraverso diverse iniziative, tipo spettacoli di livello, turismo, trekking, degustazioni di prodotti locali ed altro. Debbo dire che le nostre iniziative hanno avuto successo e mi viene da pensare alla festa del patrono San Giovanni Battista celebrata il 24 giugno, quando il paese ha ospitato turisti e presenze da ogni parte d'Italia, addirittura abbiamo registrato circa 2 mila visitatori». Un paese, è vero, ricco di iniziative, di voglia di fare, di sopravvivere allo spopolamento in atto un po' in tutti i paesi d'Italia. Detto questo va anche rimarcato che le cose da fare non sono poche; insomma ad Arrone ci sono anche criticità.

INIZIATIVE

SINTONIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Assolutamente si aggiunge Di Gioia - ad esempio dobbiamo lavorare sui servizi a cominciare dal distretto sanitario che va assolutamente potenziato. La verità è che il nostro è un territorio molto vasto e allora le prestazioni sanitarie vanno assolutamente riviste e maggiorate». Così come, facendo un giro per il paese, si nota come certe infrastrutture risentono dei segni del tempo. «Anche questo è vero e ne siamo consapevoli. Attualmente abbiamo iniziato i lavori per mettere a posto il centro sportivo che va assolutamente riqualificato. Rifaremo il campo da calcio, la piscina, due campi da padel, per un ammontare di circa tre milioni di euro che in parte ci arriveranno dal Pnrr. Per quanto riguarda i trasporti dobbiamo ripristinare alcune corse importanti di collegamento».Di sicuro affinché le cose vadano bene c'è bisogno di sintonIa tra istituzioni, associazioni e attività economiche. «Proprio cosi. Tutti devono collaborare per un fine comune dice Daniele Aiani, il presidente della Proloco e promotore del carro di maggio, fiore all'occhiello del paese noi vogliamo puntare forte sul turismo e quest'anno ripartiremo con il presepe vivente così come rifaremo il Carro di maggio che vinciamo da tre edizioni di fila. Noi, in Proloco, abbiamo un gruppo che lavora con infinito entusiasmo». Altro problema molto sentito in paese è quello legato all'ambiente. «Siamo il terzo paese in Umbria come raccolta differenziata dice, soddisfatto, Giuseppe Fiocchi, l'assessore competente per noi l'ambiente è la prima cosa da preservare e lo facciamo attraverso una sensibilizzazione continua». Anziani e giovani, due versanti che ad Arrone vengono tenuti in grande considerazione. «Ho fatto l'amministratore per oltre 25 anni racconta Paolo Lausi, 82 anni, nato in paese devo dire che il borgo è cresciuto sia sotto il profilo economico che culturale. Siamo stati sempre un paese accogliente e forse proprio per questo il comprensorio è ricco di aziende importanti. Come vivibilità Arrone non ha eguali". E i giovani? A differenza di altri contesti simili molti hanno deciso di rimanere. Tra questi Sara Frattesi, titolare di una delle attività più antiche del borgo. «Ereditata dal mio papà - precisa Sara personalmente ho deciso di restare in paese in quanto a mio avviso Arrone ha tante potenzialità che vanno valorizzate ulteriormente. Io faccio parte della Proloco, associazione in cui cerchiamo di inserire i nostri giovani. Fondamentale è trovare la chiave giusta, motivare e dare un senso a ciò che si fa. Io ci credo fermamente. Arrone è un paese di grandi prospettive».Alberto Favilla© RIPRODUZIONE RISERVATA