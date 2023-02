Sabato 25 Febbraio 2023, 08:57



AMELIA Influencer alla scoperta dell'Umbria Meridionale. Si inizia con Simona Scacheri. L'occasione è il progetto "Umbria Primavera in cammino", festival diffuso outdoor nato da le Terre dei Borghi Verdi, che dal 1 aprile al 7 maggio vedrà cinque fra i principali blogger del settore viaggi mettersi in cammino sui sentieri dell'amerino e della valnerina. Minimo comune denominatore per i cinque week end in programma, natura e social, un binomio inedito per promuovere un territorio che vuole diventare fra le principali destinazioni del turismo slow a livello nazionale. Primo appuntamento, quello con Simona Scacheri che l'1 e il 2 aprile percorrerà alcuni dei cammini amerini. Giornalista, content specialist, trasformata "dai casi della vita" - dice lei - in sportiva convinta, appassionata della montagna e grande camminatrice, da tempo cura il sito fringeintravel.com, che conta oltre diciassettemila visite mensili, e un profilo instagram da cinquantasettemila follower, dove racconta le sue avventure. «Sono già stata in Umbria - racconta - ho percorso la via di Francesco, un paio di volte, e il Cammino dei Protomartiri Francescani, ma non ho mai visitato la zona dell'amerino. Di solito, quando mi preparo a un'avventura, prima di partire cerco di studiare bene i percorsi e il territorio che mi accingo a visitare, ma questa volta avrò una guida e potrò concedermi il lusso della sorpresa». Ad attenderla due percorsi. Il primo, sabato 1 aprile, alla scoperta del Cammino della Pietra Bianca. Un'escursione di circa 12 chilometri fra Attigliano, Giove, Penna e Lugnano, con guide su tratto del nuovo cammino che ripercorrerà le strade di quello che fu l'Ultra Trail di San Francesco. «Sono entusiasta di partecipare a questo cammino - continua Scacheri - perchè da quanto ho capito si tratta di "un'anteprima", da cui saranno poi tracciati i percorsi».

Il secondo domenica 2 aprile, sul Sentiero degli Anelli della Teverina. Due passeggiate ad anello (di circa 8 km), una al mattino a Lugnano e una pomeridiana a Penna in Teverina per scoprire il territorio verde intorno a questi due comuni. «In generale - spiega - trovo sempre tantissimo entusiasmo perchè la maggior parte dei cammini sono tracciati e gestiti da volontari. Ricordiamolo sempre, pensiamo alla passione e all'amore che queste persone hanno per il territorio soprattutto quando magari ci imbattiamo in un paletto piantato storto o qualche altra imperfezione».

Un trend, quello del turismo verde, che durante la pandemia è esploso anche sul territorio umbro. «In verità - spiega Scacheri - i dati già da prima davano il fenomeno dei cammini in crescita. Diciamo che la pandemia potrebbe essere stato l'esponente che ha accelerato il tutto. Non credo però che sia un fenomeno passeggero, anche se da amante della montagna (ride) in qualche momento ci ho sperato. Credo invece che le persone abbiano davvero riscoperto il benessere di camminare nella natura».



