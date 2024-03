Venerdì 22 Marzo 2024, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 08:59

TERNI Ztl, la lista degli scontenti si allunga e le richieste di modifica al nuovo regolamento aumentano. C'è Asm, ad esempio, che dovendo inviare al Comune l'elenco dei mezzi da autorizzare, coglie l'occasione per segnalare la necessità di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (come da contratto) anche nelle aree interdette. Il regolamento entrato in vigore il 15 marzo, infatti, non lo prevede. Cioè, non dice che i rifiuti urbani non debbano essere raccolti, ma non autorizza i mezzi di Asm a passare. Nell'articolo 3.1 del documento approvato dal consiglio il 4 marzo, cè scritto che nelle zone interdette al traffico veicolare possono transitare solo i mezzi di soccorso e di pulizia stradale. Nell'ordinanza del 14 c'è un'aggiunta: «Il divieto di circolazione è per tutti i veicoli ad eccezione di quelli delle forze di polizia, del soccorso tecnico e sanitario, dei residenti diretti alle proprietà private (autorimesse, ndr), del carico e scarico merci limitatamente alla fascia oraria 4 10». L'amministrazione comunale ammette di aver "esagerato" e autorizza i mezzi di carico e scarico. Ma non di Asm. Perciò, per effettuare i servizi di pubblica utilità, chiede una modifica al regolamento, non trattandosi di pochi metri quadrati. Le aree interdette sono una infinità: largo Ottaviani, largo Micheli, via Fratti (parte), via Lanzi, piazza Tacito, parti di corso Tacito e via Angeloni, largo Villa Glori, via Petroni, piazza San Giovanni Decollato, via Santa Croce, piazza della Repubblica, piazza Solferino, parte di piazza Europa e di corso Vecchio, per citare le aree più estese. Poi ci sono i vicoli come San Lorenzo e San Salvatore. Magari, dovendoci rimettere mano, Palazzo Sada potrebbe concedere il transito nelle aree interdette anche ai tassisti. Anche se per l'assessore alla Mobilità, Marco Iapadre, «le aree interdette sono, per definizione, interdette. Altrimenti non si chiamerebbero così». E Iapadre, a riguardo, sembra molto determinato a mantenere il punto: «Se vogliamo avere un centro città più vivibile qualche regola dobbiamo darcela. Nelle aree interdette, ad esempio, neanche le persone con disabilità possono passare, quindi non vedo perché ci debbano passare i taxi». Nessun passo indietro, per adesso. E nessuna replica a Confcommercio, che ha accusato il Comune di «danneggiare i commercianti del centro» con la nuova Ztl. «I provvedimenti recentemente approvati ha messo per iscritto il presidente Lupi - assunti senza una adeguata e dovuta concertazione, penalizzano le attività economiche a causa della restrizione delle fasce orarie per il carico e scarico». Lupi, al Messaggero, ha dichiarato anche di aver scelto la strada della lettera «perché risulta difficile il dialogo con questa amministrazione». Infatti anche la vicenda dei medici di medicina generale non si è conclusa nel migliore dei modi.