TERNI Una nuova emergenza è scattata nel pomeriggio di oggi su numerose strade provinciali a causa del maltempo. Le squadre di pronto intervento della Provincia stanno infatti intervenendo sulla rete stradale di competenza, in particolar modo fra l’orvietano, l’alto orvietano e la porzione dell’amerino in prossimità dell’asta del Tevere. Il forte vento ha causato la caduta di numerosi alberi sulle carreggiate, interessando soprattutto la SP 33 (Lugnano-Attigliano), la SP 31 (Giove), le SP 55,58,48 e 51 tra Fabro, San Venanzo, altre aree dell’alto orvietano e l’orvietano.Le operazioni di rimozione da parte della Provincia sono in corso e dureranno fino alla completa ripulitura delle carreggiate. La Provincia raccomanda massima cautela e velocità moderata a causa della presenza sulle pavimentazioni stradali di fogliame, rami e altri materiali portati dal vento. Ai fini della sicurezza, il consiglio della Provincia è quello di non circolare sulle strade, specialmente quelle collinari e pedemontane, se non si è nella stringente necessità di farlo. L’allerta meteo rimane attivo fino a domani. Tutte le squadre di pronto intervento sono mobilitate