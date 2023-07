La protesta dei poliziotti del Silp Cgil: comparto sicurezza al collasso

«La sicurezza non si fa con gli slogan, servono risorse che ad oggi non sono state previste né nella legge di bilancio e né nel Def». Le poliziotte e i poliziotti del Silp Cgil protestano per quello che definiscono un comparto sicurezza al collasso.

«Abbiamo trasmesso un articolato documento ai prefetti di Perugia e Terni - affermano in una nota congiunta la segreteria regionale Cgil dell'Umbria, la segreteria provinciale Silp Cgil di Perugia e la segreteria Silp Cgil di Terni - chiedendo loro un incontro per confrontarci sui temi concreti della sicurezza che riguardano anche finanzieri, carabinieri e penitenziari».

In primis il nodo organici. «I 40 agenti in più previsti a Perugia nel 2023, dopo l'elevazione di rango della Questura, sono inferiori rispetto ai pensionamenti previsti. Anche a Terni abbiamo carenze enormi. Servono assunzioni straordinarie che stiamo chiedendo da mesi, invece si continuano a bandire concorsi ordinari che non sono sufficienti».

Poi c’è il rinnovo dei contratti di lavoro del comparto sicurezza. «Nel Documento di Economia e Finanza 2023 - ricorda il sindacato - non è stata prevista alcuna programmazione finanziaria per il nostro comparto. Quello del personale è scaduto da 2 anni, quello dei dirigenti di polizia non è mai stato sottoscritto dal 2017. Anche con la legge di bilancio 2023 non sono arrivate risorse, ma esclusivamente una una tantum solo per l’anno in corso, che ammonta a 24 euro lordi mensili, da luglio, per un agente di polizia, 15 euro netti, 50 centesimi al giorno che poi da gennaio 2024 spariranno.

Neppure un caffè al giorno. Tutto questo a fronte di un'inflazione che galoppa sull'8%».

Da qui la richiesta al governo di impegni concreti «sulle assunzioni straordinarie in polizia che sembrano un miraggio, sulle prestazioni di lavoro straordinario che ad oggi sono sottopagate e come sempre corrisposte in ritardo, sulla salvaguardia delle pensioni e sull'avvio della previdenza dedicata/complementare, sulle politiche di welfare e benessere organizzativo che devono cambiare, abbiamo quasi 30 casi di suicidio a livello nazionale tra tutte le forze dell'ordine. Ci sono poi alcuni temi 'interni' come la risoluzione delle disparità legate al riordino delle carriere e la valorizzazione dei ruoli tecnici che non possono essere più rinviati se vogliamo una polizia efficiente».

In attesa di risposte concrete del governo i sindacati si rivolgono ai prefetti. «I prefetti di Perugia e Terni stanno davvero facendo il massimo nella situazione data e apprezziamo tantissimo i loro sforzi. Sono servitori e uomini dello Stato proprio come noi. Proprio per questo vogliamo incontrarli perché insieme possiamo lavorare per cercare di migliorare da subito la situazione, in attesa che da Roma si muova qualcosa».