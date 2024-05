Martedì 28 Maggio 2024, 08:41

PERUGIA - «Una casa di tutti». Con un auditorium, sale per riunioni e convegni, un maxischermo, due spazi per le mediazioni e poi i locali per le attività del consiglio, della scuola e dell'organismo di mediazione forense, del consiglio distrettuale di disciplina, «ma anche delle associazioni, dei comitati e di tutti coloro che intendono offrire un contributo fattivo». Tutto in un palazzo storico e prestigioso, con affaccio sul cuore di piazza IV Novembre. Eccola la nuova sede dell'Ordine degli avvocati di Perugia che da ieri è aperta al primo piano di palazzo Friggeri e che realizza il sogno e l'impegno delle due ultime consiliature dell'Ordine perugino, con tutta la giusta soddisfazione del presidente Carlo Orlando.

In una cerimonia partecipatissima, tra iscritti, rappresentanti delle associazioni e istituzioni, alla presenza tra gli altri del sindaco Andrea Romizi e del presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, del presidente della Fondazione anti usura Fausto Cardella, del questore Fausto Lamparelli, del sostituto procuratore generale Luca Semeraro, della presidente della Sezione civile della Corte d’appello Claudia Matteini e della presidente del Tribunale di Perugia Mariella Roberti, Orlando ha aperto le porte a quella definita «un'opportunità» per l'avvocatura. «È stata una scelta comune – ha detto - per offrire a tutti un'opportunità di ritrovo, una possibilità ai colleghi che non hanno lo studio e lavorano a casa. Qui ci sarà una sala riunioni dove poter ricevere in maniera riservata i clienti, opportunità anche per i colleghi che vengono dalle vecchie sedi distaccate e hanno bisogno di un punto di appoggio. Insomma, una casa per tutti noi, anche per riacquistare un senso di comunità».

Dopo un interessante excursus storico sul palazzo della vicepresidente Silvia Egidi, sono arrivati gli auguri dell'arcivescovo Ivan Maffeis, a cui Orlando ha chiesto «una benedizione, che ne abbiamo tanto bisogno», e che ha benedetto anche la «presenza femminile significativa rispetto al passato». A seguire pure il buon lavoro del notaio Mario Biavati, proprietario dei locali. «Questa inaugurazione – ha raccontato – è la realizzazione di un sogno e di un desiderio di mio padre. Che quando ha acquistato l'immobile aveva un'idea, visto il suo attaccamento a Perugia. “Tu devi mantenere la parola data”, mi ha detto, “Questo locale deve essere per la città”. E infatti prima ha ospitato il commissariato di governo, poi il ministero dei Beni culturali e ora l'Ordine. Per cui mi sento di ringraziare anche il precedente presidente del consiglio Stefano Tentori Montalto, con cui c'era stato il primo approccio. Ma Carlo ci ha fatto abbassare il canone...». Applausi e sorrisi, per un nuovo corso definito addirittura come «storico».