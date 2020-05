La prima giostra italiana in formato digitale. Ecco la Corsa all’Anello di Narni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corsa all’Anello (virtuale) è andata in archivio dopo un paio di settimane con clima bellissimo, che ha aumentato la rabbia per chi si impegna nella riuscita della festa. Tante le manifestazioni culturali, tantissime quelle ludico rievocative che i narnesi hanno messo in piedi. Federico Montesi il capo dell’Ente Corsa è riuscito a tracciare un bilancio dell’edizione (virtuale) trascorsa: “Quella digitale è uscita come reazione rispetto alle restrizioni, ed è cresciuta man mano che stava prendendo forma. Ha messo insieme le capacità del gruppo della comunicazione alla fantasia dei segretari coreografici. Ha coinvolto i terzieri e tenuto incollati ai monitor tutti gli appassionati della corsa all'anello. Molto importante la risposta del pubblico, che ha partecipato agli eventi online come i talk nel quale sono intervenuti professori universitari e illustri studiosi. Le statistiche parlano di un numero di accessi al sito e ai profili social della Corsa all'Anello addirittura superiori a quanto riscontrato nelle edizioni tradizionali. Un successo per noi. Ultimo capitolo, la chiusura dell'edizione, è stato un video con un allestimento "notturno" del campo de li giochi realizzato appositamente per poter mettere in atto una cerimonia di chiusura "digitale" dell'evento. La suggestione è stata tale che il video ha ricevuto 10mila visite e oltre 120 condivisioni in poche ore. Ora lo sguardo è verso una nuova edizione "reale" della Corsa all'Anello forti di una coesione e di una voglia di fare sicuramente alimentata da questa edizione digitale appena archiviata”.