La prevenzione non va in vacanza: a Terni checkup gratuiti per proteggere la vista

Terni- La sezione ternana dell’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti partecipa anche quest’anno

all’iniziativa “La prevenzione non va in vacanza”, promossa e sostenuta dalla Sezione Italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia onlus.

“Il progetto ha lo scopo di informare gli utenti sulla dannosità degli agenti atmosferici. L’estate è una stagione bellissima - spiegano da Uici Terni - tuttavia dobbiamo stare attenti allo stile di vita e agli effetti dannosi del sole per i nostri occhi”.

Fino al 12 agosto ci sarà una campagna di informazione e di distribuzione di materiali in tutti i principali comuni della provincia di Terni.

I check-up visivi si terranno nella sede di Uici Terni, in via Faustini, 22, tra il primo e il 12 agosto.

Effettuati dalla ortottista Maria Carlotta Busatti, saranno rivolti a identificare e valutare difetti sensoriali e della motilità oculare. L’iniziativa si svolgerà con la supervisione di Marco Ilari, oculista.

Per prenotare il check-up visivo basta chiamare la sezione dell’Unione Italiana Ciechi di Terni al numero 0744-402119.

Uici si occupa a 360 gradi delle persone colpite da disabilità visiva, dai bambini agli adulti, ed è a

disposizione di ogni persona che riscontra difficoltà fornendo moltissimi servizi: caf e patronato,

libro parlato, istruzione e formazione, prevenzione, servizi di accompagnamento, corsi, sostegno

psicologico, attività ludiche e ricreative, avviamento al lavoro.