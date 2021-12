La presidente Tesei: «Capodanno Rai a Terni occasione per tutta la Regione»

Il Capodanno della Rai in Umbria «è un'occasione per noi molto importante, perché mentre portiamo avanti una campagna di comunicazione sulla bellezza della nostra regione, è un ulteriore strumento per far conoscere l'Umbria anche al mondo». Lo dice la presidente della regione Umbria Donatella Tesei, nella conferenza stampa per l'Anno che verrà, la maratona di Rai1 condotta da Amadeus, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno, ospitata stavolta dalle acciaierie di Terni. «Questa manifestazione si svolge in un luogo particolarmente importante per la nostra regione e per Terni. Le acciaierie appartengono a un asse strategico, per l'Umbria e il nostro Paese - aggiunge -, ed è stata centrale un'organizzazione dell'evento in sicurezza. Dobbiamo andare avanti e dare un segnale di ripartenza, sono convinta questa manifestazione riempirà il cuore di chi la seguirà da casa».

