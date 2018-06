TERNI «Per i candidati sostenuti dal Pd, la competizione elettorale si è svolta in una fase particolarmente complessa per le vicende elettorali che hanno contraddistinto il risultato negativo del partito nelle scorse elezioni politiche, e per il percorso istituzionale che ha portato al governo la coalizione Lega-M5S con politiche marcatamente di destra e fortemente alternative alla storia del Pd e di tutto il campo politico democratico e di sinistra. Anche per questo, accanto alla positiva affermazione al primo turno delle amministrative in Umbria, che ha visto la vittoria di 4 sindaci su 5 sostenuti dal Pd e con il ritorno, dopo 15 anni di opposizione, di una maggioranza di centro-sinistra a Passignano sul Trasimeno, il risultato appare ancor più significativo». Così, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini in una nota. «Ovviamente la vicenda di Terni - spiega la governatrice -, città capoluogo di provincia, rappresenta per il Pd non solo la sconfitta di una competizione elettorale, ma il segno evidente di una lunga difficoltà a garantire una maggioranza stabile all'interno dell'amministrazione comunale e una incapacità della classe dirigente a fare uno scatto in avanti e trovare i punti di incontro e solidarietà per costruire un nuovo progetto di governo della città».

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40



