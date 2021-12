«La preghiera e i medici ci hanno salvato la vita» Una storia vera in un libro di Francesca Frasinetti

TERNI Si intitola “Diario di un amore inaspettato” il libro di Francesca Frasinetti (edizioni Morphema) presentato ieri presso il caffè letterario della Bct, alla presenza dell’autrice. Il libro racconta quanto vissuto da una famiglia alle prese con il contagio da Sars-covid-2, durante il periodo delle festività natalizie del 2020.

Un’intera famiglia si contagia, il papà finisce in terapia intensiva e viene intubato. Una lotta tra la vita e la morte. «L’unico sostegno della famiglia è stata la preghiera e i medici», spiega l’autrice. Medici che si sono sempre interfacciati con la moglie, trasmettendole tranquillità e competenza, sebbene la loro voce tradisse stanchezza, paura e sofferenza profonda per ciò che vedevano quotidianamente. La storia continua: dopo 27 giorni senza vedersi, moglie e marito riescono a sentirsi grazie a una videochiamata effettuata con il tablet della rianimazione. L'emozione è fortissima, lui le chiede cosa gli sia successo e l’uomo la invita a scrivere. «Così è nato questo libro- spiega l'autrice- che pone in risalto sia ciò che è stato vissuto, dai figli, dal marito e da lei stessa, oltre che dai medici e dal personale sanitario che hanno combattuto anima e corpo per poter far tornare alla vita suo marito». Una storia particolarmente toccante. Il ricavato del libro andrà per l'acquisto di un presidio nel trattamento dell'insufficienza respiratoria, uno strumento che genera alti flussi per l'ossigenoterapia con ossigeno umidificato e riscaldato, utile nel trattamento precoce anche dei pazienti Covid che potrebbe evitare il peggioramento della polmonite e il conseguente ricovero in terapia intensiva. Alla presentazione è intervenuta la dottoressa Rita Commissari dirigente di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, il direttore sanitario Alessandra Ascani e il direttore generale Pasquale Chiarelli. L’evento è stato moderato dalla giornalista Camilla Orsini, con gli interventi musicali del trombettista Fabrizio Antonelli e dei sassofonisti Riccardo Bussetti e Massimiliano Proietti. «Come Azienda ospedaliera- spiega il direttore Chiarelli- sosteniamo queste iniziative editoriali che partono dal basso, dalle persone che hanno avuto la sfortuna di dover affrontare un percorso del genere e che hanno trovato la forza e la speranza per andare avanti e superare i momenti di crisi anche grazie ai professionisti del Santa Maria».