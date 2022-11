Il Soroptimist contro la violenza di genere: gli appuntamenti del 25 novembre a Terni

Terni - Al Caffè Letterario della Bct dalle 9 alle 11.30, si terrà la conferenza organizzata dall’Associazione Soroptimist International Club sul fenomeno dal titolo "Read the sign, leggi i segni - Gli indici per prevenire la violenza di genere". Tra i vari interventi è atteso quello del questore della provincia, Bruno Failla e del prefetto Giovanni Bruno.

Interverranno anche la presidente del Tribunale di Terni Rosanna Ianniello, il Comandante dei Carabinieri di Terni Davide Milano, l'assessore welfare e servizi sociali del comune di Terni Cristiano Ceccotti, il presidente dell'ordine degli avvocati Marco Franceschini, la consigliera di parità per la Provincia di Terni Vittorina Sbaraglini, la dirigente scolastica Roberta Bambini e la responsabile di Amnesty International Terni Barbara Curti. A moderare l'incontro la presidente Soroptimist Club Terni Stefania Capponi.



La conferenza sarà articolata in tre momenti: "Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie" a cura dell'avvocatessa Elisa Esposito, direttrice della Scuola Forense. "Il ruolo sociale dell’avvocato nella lotta al fenomeno" a cura dell'avvocatessa Agnese Vergari, presidente del Cpo. "Il ruolo dei Pregiudizi e delle false credenze nella narrazione e nella percezione della violenza di genere" a cura della professoressa Federica Spaccatini, Unipg.Nella stessa giornata, dalle 18.30 alle 19.30, la questura di Terni aderirà all’iniziativa, promossa da UN Women (Ente delle Nazioni Unite per l’eguaglianza di genere) e supportata dall’associazione Soroptimist International Italia, illuminando la propria sede di arancione, colore simbolo di un futuro senza violenza di genere.Oltre al questore Failla, saranno presenti la presidente del Soroptimist Club di Terni, Stefania Capponi, e l’attore Stefano de Majo in un pezzo teatrale, di cui è autore e interprete.