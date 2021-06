La polizia di Foligno salva uomo partito da Milano per togliersi la vita dal Ponte delle torri di Spoleto

FOLIGNO - Un intervento salvavita davvero complesso e contestualmente importante visto che è andato a buon fine. A portarlo a termine, secondo quanto risulta a Il Messaggero – un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Foligno. Al centro della delicata vicenda un cinquantenne che, partito dall’area di Milano dove risiede, aveva deciso di farla finita. E per farlo aveva deciso di recarsi al Ponte delle Torri, a Spoleto. La famiglia dell’uomo aveva lanciato l’allarme e le sue ricerche, come sempre accade in questo tipo di situazioni, erano state estese a larghissimo raggio. Si stava cercando il cinquantenne che era alla guida di un preciso modello di vettura con la quale, molto probabilmente, per raggiungere Spoleto, sarebbe potuto passare per Foligno, essendo questo il tragitto più breve. Così, lunedì, gli agenti della Volante hanno presidiato le strade di Foligno a confine con Trevi. L’intuizione è stata giusta. Il veicolo è stato individuato, avvicinato, fatto accostare e l’uomo è stato tranquillizzato dai poliziotti che così facendo, con mestiere e grandissima sensibilità e umanità, sono riusciti a conquistare la sua fiducia facendolo desistere dalla volontà di farla finita. Lo hanno poi accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale “San Giovanni Battista” dove il 50enne è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Una bella storia a lieto fine risolta grazie alla delicatezza e alla professionalità dei poliziotti della Squadra Volante. Una situazione non semplice, quella che si sono trovati a gestire e che hanno sapientemente risolto dimostrando conoscenza del territorio, professionalità e soprattutto grandissime doti umane. Non è infatti semplice gestire questo tipo di situazioni soprattutto perché chi decide di togliersi la vita affrontando anche un viaggio così lungo può elevare un muro interiore difficilmente penetrabile. Quel muro, però, è stato scalfito dall’arma della parola, la più efficace che si possa utilizzare, che è stata il mezzo che ha permesso di salvare una vita nella piena consapevolezza che ogni problema, grande o piccolo, può essere risolto con il confronto. Poi il resto l’hanno fatto i sanitari dell’ospedale che hanno preso in cura il cinquantenne rassicurandolo ulteriormente e verificandone le condizioni. Davvero un grande risultato che ha permesso all’equipaggio di una Pantera delle Volanti di dare aiuto concreto ad una persona in un momento di profonda difficoltà. Un piccolo miracolo con i colori della Polizia.

