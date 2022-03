Orvieto, inventò il Corteo Storico: la piazzetta di Fontanasecca intitolata a Lea Pacini

La piazza detta di Fontanasecca compresa tra corso Cavour e via de Montemarte, un luogo tra i più iconici e rappresentativi per gli orvietani anche grazie al passaggio del Corteo Storico di Orvieto, sarà intitolata alla signora Lea Pacini.

Il consiglio comunale di giovedì 10 marzo ha approvato infatti all'unanimità la mozione illustrata dalla sindaca Roberta Tardani che impegna l’amministrazione comunale a intitolare alla signora Lea Pacini, in segno di gratitudine per quanto realizzato nel corso della sua vita per l’intera città, una luogo simbolo di Orvieto.