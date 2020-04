La Parrocchia di Sugano ai tempi del Covid-19. Il video spopola sul web

Si intitola "La Parrocchia di Sugano ai tempi del Covid-19" il video che gli abitanti delle frazioni di Sugano, Canonica, Buonrespiro, Villanova e Biagio, tutti borghi del comune di Orvieto, hanno realizzato per raccontare la vita, la speranza, l'unione di una piccola frazione che "può superare, in un momento così duro per tutti noi, ogni tipo di difficoltà - spiega Anna Celentano, consigliera comunale e suganese - ideatrice del progetto.

"Ci siamo svegliati, un brutto giorno di marzo, e ci siamo trovati a vivere un incubo - racconta - siamo stati privati dei nostri affetti più cari, dei nostri amici, dei nostri nonni, dei nostri nipoti. I nostri comitati e le nostre associazioni si sono sentite private di trasmettere a tutti noi che viviamo di feste, sagre e cene in piazzetta di rivivere di questi momenti, ma nonostante ciò, siamo una grande frazione, fatta di persone che amano i loro piccoli paesi e che nel momento del bisogno sono scese in campo per aiutare un amico, un vicino o anche semplicemente un conoscente che in questa situazione sta vivendo una difficoltà che forse mai nella vita pensava di vivere."

Ecco il perché di un video (in tutto circa 29 minuti) che in queste ore sta spopolando nel web "orvietano" ma sicuramente valicherà anche i confini del comprensorio grazie alle tante condivisioni che sta ottenendo. All'interno foto e spezzoni di altri video che raccontano la vita e la speranza di tutta una comunità perché come è scritto nei titoli di coda "Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso ma lavorare insieme è un successo" (Henry Ford).

Al realizzazione del video, oltre all'infaticabile Don Danilo Innocenzi, parroco della parrocchia di Sugano, hanno partecipato alcuni degli abitanti delle varie zone che hanno inviato a Anna le loro foto, tutti o quasi con un cartello colorato con su scritto l'hashtag della zona "#suganoresiste, #canonicanonmolla, #villanovacicrede, #buonrespiroresiste". E poi Annalisa, Stefania, Maria Lucia, Carmelina, Patrizia, Marco, Paola, Silvia, ovvero i realizzatori della raccolta foto e del video.

"Attraverso questo video - spiega la consigliera Celentano - speriamo di portare nelle vostre case un po' di tutti noi, e della nostra vita durate il virus, purtroppo non siamo riusciti a coinvolgere tutti i nostri paesani, ma chi non c'è è presente e lo sarà sempre perché siamo una grande famiglia."

"Il periodo che stiamo affrontando ci ha segnato profondamente - le parole che scorrono sui titoli di coda - mettendoci a dura prova sotto molti punti di vista, nonostante questo ci siamo aiutati, senza dimenticare di essere una comunità, riscoprendo uno spirito solidale spesso dimenticato. Torneranno le nostre feste paesane, il caffè al circoletto, i giardinetti aperti, le chiacchiere in piazzetta, e tutto ci sembrerà più bello di come lo ricordavamo."

