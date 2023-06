TERNI Lorenzo Pegoraro è pronto a misurarsi nel massimo campionato europeo Gran Turismo al volante della nuova Lamborghini Huracan EVO 2. Un grande impegno da affrontare per il pilota ternano, forte dell'esperienza maturata nei più importanti circuiti nazionali e internazionali. Il 32enne Pegoraro non si nasconde e punta dritto alla top ten di quello che è il più longevo e competitivo dei campionati europei che si corre sui circuiti più iconici del continente: «Una bella sfida quest'anno perché mi cimenterò nel livello più alto del campionato internazionale GT. Saranno al via molti piloti giovani, talentuosi e aggressivi e i migliori campioni del motor sport internazionale con un livello di competitività altissimo. Arrivare nella top ten è il mio primo obiettivo». Sei gli appuntamenti complessivi in programma del Lamborghini ST Europe: dopo quello di Imola dove il pilota ternano si è piazzato all'ottavo posto all'esordio, in questo fine settimana l'appuntamento è sul circuito Paul Ricard di Le Castellet in Francia, poi a Spa Francorchamps in Belgio (29 giugno-1° luglio), a Nurburgring in Germania (fine luglio), a Valencia in Spagna (15-17 settembre) e a Vallelunga (metà novembre). «Come nasce la passione per le corse automobilistiche? Provengo da una famiglia di concessionari di automobili, mio nonno ha corso pure la Mille Miglia. Ce l'ho praticamente nel dna anche se rispetto ad altri piloti ho cominciato piuttosto tardi anche se ho percorso un cammino costante di crescita» risponde Lorenzo che ricorda il nonno Ferruccio, protagonista di ben sette edizioni della Mille Miglia. «Prima di tutto per essere competitivi bisogna allenarsi quotidianamente. Ormai è come farsi la doccia la mattina quando ci si alza». Nelle ultime due stagioni Pegoraro ha disputato il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, massima serie tricolore di velocità su pista, al volante di una Huracan ST EVO. Nel 2020 ha lottato per il titolo nel Campionato Italiano Sport Prototipi con la Best Lap, vincendo diverse gare. E' stato addirittura vicecampione al termine del Campionato del 2018. Il ternano salì alla ribalta nel 2013, quando fu la rivelazione del Campionato Italiano Turismo Endurance Super Production con il terzo posto assoluto nel Trofeo Peugeot RCZ Racing Cup. Ripercorrendo la sua carriera Lorenzo ha iniziato a scendere in pista appena maggiorenne nei campionati italiani di automobilismo con il trofeo Mini Coopers Cup per poi passare alla Bmw nel campionato di Coppa Italia. Per seguire le sue gare nel massimo campionato europeo è possibile consultare le pagine social dedicate, oltre al canale Youtube e le dirette su Sky Sport.