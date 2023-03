Domenica 12 Marzo 2023, 10:25

TERNI È un'impresa ternana quella che a Catania sta aiutando il gruppo Enel a sfidare la Cina, dando vita a una Gigafactory in grado di produrre pannelli solari di ultima generazione. Un impianto che sarà il più grande d'Europa e che prevede un investimento da 600 milioni di euro nella filiera dell'energia, con l'obiettivo di rendere l'Italia più autonoma e indipendente nei settori considerati strategici. «Un salto produttivo - spiegano all'Enel - da 200 a 3.000 megawatt di energia pulita all'anno da qui a fine 2025, ottenuti da pannelli solari tra i più efficienti, di certo molto concorrenziali rispetto a quelli realizzati negli stabilimenti cinesi»

La"Salvati spa", della famiglia Salvati, è nata nel lontano 1946 dopo la guerra e si è occupata nel tempo di clienti altisonanti che vanno dall'Enel alla Nato; è sicuramente tra i leader in Italia di costruzioni edili, impianti eolici, ponti, centrali elettriche e a biomasse, eolico e termovalorizzatori.

La società ternana collabora con l'Enel dal lontano 1968, ha realizzato, per esempio, la stazione di Roma Sud che era all'epoca una delle più grandi di Europa, ma ha vinto anche sfide come quelle del cavo sottomarino tra Torre del Greco e l'isola di Capri e quella della diga sul lago di Santo Croce a due passi da Cortina. Insomma un business a tutto tondo.

Ed è proprio l'impresa "Salvati" a costruire la fabbrica dell'Enel, nata a Catania nel 2010 ed ora implementata, che si chiama "3Sun Gigafactory" e che si estende su oltre venti ettari di terreno. Un sito che diventerà la punta di diamante del gruppo. Non solo per la produzione ad alta tecnologia ma anche per l'impatto non irrilevante sul fronte occupazionale. Un investimento che consentirà, a regime, di creare 900 posti di lavoro diretti e mille indiretti. Stefano Salvati è l'amministratore delegato della società, con lui il fratello Federico e la figlia di quest'ultimo Lodovica. Un gruppo di lavoro a Catania formato da ingegneri, geometri fino ad arrivare agli operai legati alla società ternana che sta portando avanti il maxi progetto.

A citare il nuovo progetto anche Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea che parla di un enorme passo avanti dell'Italia nell'energia.

TANGO IN SICILIA

«Tango (cioè iTaliAN Giga factOry, ndr) - ha spiegato il ceo Francesco Starace nel presentare l'iniziativadell'Ene - è un progetto ambizioso, in grado di aumentare la prestazione dei pannelli di oltre il 30%», progetto che il colosso energetico italiano condividerà con un partner e che sarà un modello da esportare in Europa».