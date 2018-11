La nuova frontiera che sviluppa lavoro e occupazione vola sulle ali di un drone, made in Foligno, unico nella sua categoria in Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Quattro metri di apertura alare, tutto in carbonio, e dal 2019 sarà il prodotto ad altissima tecnologia che lancerà Foligno ancor più al centro del mondo. Tutto ciò riassume un progetto di grandissimo respito basato sull'alta tecnologia aeronautica che vede l'esperienza di Foligno al centro realizzare un aeromobile senza equipaggio, appunto undrone, unico in europa nella sua categoria e con due soli concorrenti nel mondo. Uno di questi è Boeing con una sua azienda collegata, la Insitu, con il suo Uav Sca Eagle. Il tutto riassunto in un concetto semplice, quanto altamente innovativo: il futuro di Oma vola sulla ali di un drone. A conclusione dell’anno in cui si è celebrato il 70esimo anniversario, Oma – le Officine Meccaniche Aeronautiche guidate dal presidente Umberto Nazzareno Tonti - ha presentato, la sua New Company, la Sky Eye Systems (Ses), fondata nel 2017 e partecipata per il 51% da Gepat Srl, la holding della famiglia Tonti, e per il 49% da Oma spa. L’obiettivo di Ses è sviluppare una piattaforma tecnologica modulare per una famiglia di velivoli a pilotaggio remoto, contando su un gruppo di ingegneri altamente specializzati e in grado di seguire tutte le fasi del processo, dalla progettazione al testing. Il progetto porterà nel 2019 ad avviare la produzione di serie, che avverrà a Foligno, del Rapier X-25, un drone innovativo appartenente alla categoria degli Small Tactical UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) che si posiziona al top delle prestazioni in termini di raggio di azione, capacità di carico e autonomia di volo. I possibili impieghi sono principalmente finalizzati alla sorveglianza del territorio, trovando possibilità di utilizzo in ambito duale. L’aeromobile a controllo remoto made in Foligno ha un peso al decollo compresa telecamera ottica di 25 chilogrammi, può volare fino a 4000 metri in altezza e può contare su 20 ore di autonomia di volo con 5 litri di benzina. L’innovativo velivolo senza pilota sarà dotato pure di super tecnologie come: radar mini SAR, antenne conformali per trasmissione dati. La produzione di serie sarà proprio a Foligno, realtà dove Oma è nata, è crescita e s’è radicata non dimenticando mai il legame strettissimo con il territorio. La produzione del drone Sky Eye Systems voluta proprio a Foligno porterà nuova occupazione di alta specializzazione elettronica e tecnologie a controllo remoto del volo. Il tutto porterà a realizzare un prodotto unico in Europa nella sua categoria e con due soli concorrenti nel mondo Uno di questi concorrenti, tanto per comprendere meglio la portata del progetto made in Foligno, è, come già detto, Boeing con la sua azienda collegata che si chiama INSITU con il suo Uav ScanEagle. Un risultamo importantissimo, quindi, quello che vedrà la produzione in serie di droni proprio a Foligno che apre, con il Raper, una fetta di mercati importantissima e che contestualmente consente l’incremento dei livelli occupazionali nell’ambito delle altissime tecnologie in campo aeronautico. E una notizia importantissima per la città, il territorio e l’Umbria tutta che è stata ufficializzata nell’anno in cui Oma festeggia i suoi primi 70 anni.