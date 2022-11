Giovedì 17 Novembre 2022, 08:50

NARNI La Narnese sbanca il Fioroni' e vola in finale di Coppa Italia. Bastava il pareggio ai rossoblu in virtù della migliore differenza reti nei confronti dell'Ellera, ma i ragazzi di mister Sabatini fanno ancora meglio e vincono con pieno merito in casa della capolista del campionato. Parte subito all'attacco la Narnese e dopo un minuto e mezzo Tramontano impegna dal limite Battistelli. All'11° Narnese avanti: Tramontano guadagna una punizione a centrocampo per un fallo di Ricci. Ponti cerca in verticale il bomber narnese che controlla, si gira lasciando sul posto due difensori e calcia all'incrocio dei pali, imparabile per Battistelli. Scatenato Tramontano: al 23' gioco di prestigio per liberarsi di due avversari, tiro in diagonale che Battistelli respinge. L'Ellera solo nel finale di tempo impegna Mazzoni con una conclusione di Luparini deviata dal portiere ed è decisivo Ponti che anticipa il possibile tap-in di Colombi. Poi ancora Narnese con il tiro cross di Pinsaglia che Falanga in scivolata manda fuori. Nella ripresa grande azione di Petrini che fa 30 metri palla al piede saltando due avversari, il cross è respinto dalla difesa. Ciucarelli rischia le tre punte con Finetti in appoggio a Polidori e Colombi, ma la mossa non sortisce effetti. Nel recupero lancio per Paoloni che scatta sul filo del fuorigioco, salta il portiere e deposita a porta vuota. Narnese in finale, per conoscere l'avversaria la squadra del presidente Garofoli dovrà aspettare il sorteggio tra Branca e Atletico Bmg che fanno 0-0 e finiscono pari in tutto, punti e differenza reti. La vincente accederà alla fase nazionale che mette in palio un posto in Serie D.

ELLERA - NARNESE 0-2

ELLERA: Battistelli, Mottola, Lavano, Ubaldi, Marconi, Ricci, Piccioli (5' st Pettinelli), Fondi (5' st Finetti), Luparini (33' st Polidori), Colombi, Mattei. In panchina: Cosimetti, Baiocco, Gaggiotti, Conti, Tomassini, Bertolini. Allenatore: Ciucarelli. NARNESE: Mazzoni, Brevi (12' st Paoloni), Grifoni, Annibaldi, Ponti, Pinsaglia (31' st Pigazzini), Falanga, Petrini, Tramontano, Perotti, Colangelo. In panchina: Lugenti, Gentili, Marchetti, Agostini, Rocchi, Filipponi, Silveri. Allenatore: Sabatini. ARBITRO: Marco Mammoli di Perugia RETI: 11' pt Tramontano, 48' st Paoloni NOTE: espulso al 49' st Pettinelli (E) per proteste Lorenzo Pulcioni