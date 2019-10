Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Red carpet al Festival del cinema di Roma per la modella e influencer ternana Giulia De Majo, per la prima di “The Irishman” , il nuovo fim di Martin Scorsese con protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Vestita dal brand Miss Bikini che celebra i suoi 30 anni e truccata e pettinata dagli stylist ufficiali per il festival del cinema di quest’anno, ha avuto l'attenzione di centinaia di spettatori e fotografi presenti per l'evento più importante della rassegna di cinema internazionale. «Sono stata invitata sia in veste di modella, in quanto per svariati anni ho sfilato sulle passerelle più importanti dell’Alta moda romana (Altaroma) - racconta Giulia - sia come influencer. Ora per tutti i miei nuovi progetti sono affiancata da un’agenzia che si chiama “Sdf factory” che mi ha sempre sostenuta ed incoraggiata e soprattutto credono fortemente in me e nel mio potenziale». Giulia, che ha sfilato per per grandi case di moda come Fendi, Renato Balestra, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Ferrè e Galliano, ora è pronta a nuovi progetti sempre nel mondo della moda. Intanto, si è goduta gli applausi del red carpet del festival.