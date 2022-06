La “Mille Miglia” torna a Terni nel 90° anniversario dalla vittoria di Borzacchini

Terni- Correva l’anno 1932 quando il pilota ternano Mario Umberto Borzacchini trionfava vincendo la gloriosa “Mille Miglia”, a bordo della Alfa Romeo 8C 2300 Spider, numero di partenza 106, insieme al co-pilota Amedeo Bignami, entrando così nella leggenda.

Nel 90° anniversario di questo memorabile successo la Mille Miglia torna a Terni.

L’arrivo dei “bolidi d’epoca” nel pomeriggio di giovedì 16 giugno. Intorno alle 18, la carovana transiterà a Piazza Europa dove si terrà il controllo a timbro “visto passare” da parte dei commissari di percorso e cronometristi di Aci Terni. La corsa attraverserà, nel suo tragitto cittadino, anche via Leopardi, già sede di “circuiti cittadini” nell’antica tradizione motoristica della città di Terni, dove si svolgerà il controllo orario

Alla partenza anche un equipaggio ternano, pilota Roberto Begliomini e co-pilota Alessandro Begliomini, a bordo della Cisitalia Gilco Fiat Ermini Sport del 1950.

La corsa è organizzata per le tappe Umbre da 1000 Miglia Srl con la collaborazione di Aci Terni e del Club federato ASI dei veicoli d’epoca Borzacchini Historic, con il patrocinio del Comune di Terni ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

“Nella ricorrenza dei 90 anni della mitica vittoria di Borzacchini - dice Giorgio Natali, presidente di Aci Terni e del Club Borzacchini Historic - è un grande onore ospitare di nuovo il passaggio a Terni della Mille Miglia. Come scriveva Borzacchini: “Mentre si corre non si ha tempo di avere paura, si deve solo guardare la strada”. Le sue parole sono il migliore augurio per guardare avanti, memori del passato, con rinnovato coraggio e operosa speranza”.

