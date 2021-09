"La mia famiglia a soqquadro" il film girato a Terni da Max Nardari finisce in prima serata su Rai Uno

Martedì 7 Settembre 2021, 09:09

TERNI Questa sera la città di Terni si prende la prima serata su Rai Uno. Lo fa grazie al film La mia famiglia a soqquadro una pellicola del 2017 del regista veneto ma romano di adozione Max Nardari, che fu girata proprio a Terni, e che è la storia dentro la storia di un piccolo miracolo fatto in casa, una produzione andata in porto tra mille difficoltà grazie alla ostinazione ed alla tenacia di un filmaker che ha lottato contro tutto e contro tutti per non farsela togliere dalle mani, e grazie al quale adesso la città di Terni torna ad essere protagonista nel cinema.

«La mia famiglia a soqquadro ho dovuto produrmelo da solo spiega Nardari alla vigilia del passaggio televisivo del suo film ternano perché lo avevo proposto a quattro case di produzione in cinque anni, ma tutte me lo volevano scippare per farlo girare a qualcun altro. Ma la mia storia la volevo fare io, perché il soggetto è autobiografico, e così ho tenuto duro e ce l'ho fatta, grazie anche al mio amico e socio in questa impresa, che è un ternano e si chiama Marco Matteucci. La vicenda che viene raccontata - prosegue Nardari - è quella di un bambino che, invidioso dei regali che i suoi compagni di scuola ricevono dai genitori separati, si attiva per far separare anche i suoi. Con tutti gli equivoci che ne conseguono».

Perché questo film ha avuto così successo, al punto di arrivare in prima serata a Rai Uno? «La chiave è stata quella di intercettare un tema moderno quello della separazioni spiega Nardari - e di rovesciare ironicamente, quella che è considerata una disgrazia, il divorzio, per farla diventare invece un obiettivo ed un sogno da perseguire dal punto di vista di un ragazzino disincantato». Perché scelse Terni come set e dove avete girato? «La troupe era composta tutta da romani e quindi la vicinanza dalla capitale giocò un ruolo importante. Poi c'erano le strutture del Centro Multimediale da utilizzare, che furono tutte all'altezza, come i ragazzi e le comparse ternane che fecero la loro parte in modo eccellente. Ricordo che tra i più bravi ci furono i gemelli Marco e Lorenzo Viola di Campalto, oltre all'attore principale Gabriele Caprio, che è rimasto nel mondo del cinema come doppiatore. Il film fu girato soprattutto in interni, come il Cmm ed il Teatro Don Bosco, mentre in esterno girammo della scene con Eleonora Giorgi ai Giardini Pubblici de La Passeggiata. La Giorgi fu fantastica perché nonostante fosse una grande diva seppe interfacciarsi con tutta la troupe con grande simpatia ed umanità ed alla fine del film arrivò con una bottiglia di spumante per festeggiare» ricorda Nardari. Terni torna anche nel futuro di Max Nardari. «Voglio tornare a girare in città nel 2023 il mio prossimo film, una storia di amicizia dal titolo Amici per caso con Simone Montedoro, Mirko Frezza e Maurizio Castrico. Ho partecipato al Bando di Umbria Film Commission per finanziare questo progetto ed incrocio le dita» conclude Nardari.