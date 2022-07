Terni, la Medea di Euripide in scena all'anfiteatro romano

«E' stata una sfida quella di mettere in scena opere di grandi drammaturghi italiani e stranieri, in virtù del fatto che le opere classiche danno possibilità di maggior impegno per una crescita personale e di gruppo», dicono gli attori del “Siparietto”, la scuola di teatro ternana dove si insegna e si sperimenta sul campo. In questa ottica domani, sette luglio, alle 21.30 all’anfiteatro romano metteranno in scena Medea di Euripide.

«Lo spettacolo è un dramma attualissimo con temi e risoluzioni tragiche che si riscontrano oggigiorno quando una donna viene tradita nell'amore. Ci sono varie scritture e traduzioni, noi abbiamo scelto la più poetica con momenti di alta potenza drammatica. Il nostro obiettivo è logicamente quello di portare Medea in vari teatri e rassegne, come è avvenuto per tutte le opere che abbiamo realizzato e far conoscere il dramma antico anche se impegnativo per lo spettatore, contiamo sulla curiosità delle persone, stimolandole ad assistere allo spettacolo con il nostro entusiasmo. Per noi questa messa in scena è stato uno sforzo enorme sia economico che organizzativo, ha stimolato il nostro impegno teatrale perché è una delle grandi figure della poesia di tutti i tempi. Una creatura piena di passioni e di istinti, una forza della natura, intimamente e potentemente donna», spiegano quelli del Siparietto.

La regia dello spettacolo e di Dario De Rosa, colonna portante della compagnia Siparietto.