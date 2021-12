Due giornate di studio e confronto fra varie esperienze per approfondire il tema della corruzione e dell’anti-corruzione in Europa. Il convegno internazionale “Corruption and anti-corruption in Europe” è stato promosso dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Perugia. Al dibattito ha partecipato anche il Procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone.