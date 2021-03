"La guerra di Anna" è il nuovo singolo della Black Sheeps

Continuare a lottare o arrendersi? “La Guerra di Anna”, il nuovo singolo delle Black Sheeps, uscito il giorno del solstizio di primavera, pone il quesito. «Veniamo da un lungo inverno - dichiarano Ilaria Pileri e Claudia Carletti - che non accenna a finire, dove le ombre sono madri di guerre interiori, combattute con la stessa tenacia di sempre, nonostante il mondo che tutti noi conoscevamo, stia diventando sempre più incostante e frammentario». Le giovani cantautrici ternane hanno voluto mettere parole e musica su quello che sta accadendo ormai da un anno intorno a loro.

"La Guerra di Anna" è un pezzo scritto a quattro mani dalle due artiste rock, che tratta argomenti quasi mistici, in una location d'eccezione, dove tra mille sfumature di colori emerge la propria guerra interiore (continuare a lottare o arrendersi?). «E' questo l'animo della canzone» – sottolineano. Una strada già segnata per Ilaria e Claudia, che continuano a percorrere senza fermarsi mai.

Il testo è stato scritto durante il primo lockdown e fa parte di un progetto più ampio che ha già fatto uscire a dicembre 2020 il singolo “Spina” (elaborato sempre tra marzo e aprile dell’anno scorso). Per il duo ternano tutto questo rappresenta un nuovo inizio: «Costrette a stare ferme, a non salire più sul palcoscenico per causa di forza maggiore, decidiamo di portare comunque la nostra musica sul web, nella speranza, per tutti noi, che si possa presto tornare a fare concerti live con la passione di sempre». Anche per “La Guerra di Anna” le Black Sheeps vengono affiancate da musicisti ternani d’eccezione, capitanati dal maestro Riccardo Ciaramellari: David Pieralisi per le chitarre, Marco Vitantoni per il basso e Saverio Federici per la batteria. Anche il videoclip, per la regia di Giacomo Latorrata e la fotografia di Francesco Giorgi, è uscito il 21 marzo. Le immagini del backstage sono ancora una volta di Marco Argenti, mentre il make up è affidato ad una professionista ternana, Manuela Capoccia.

