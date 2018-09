La GoSource di Narni è ripartita. Domani la cerimonia ufficiale di inaugurazione

di marcello guerrieri

La fabbrica sta andando, di sicuro, una produzione testimoniata anche dall’acre odore di carbone bruciato che emana, sotto il controllo dell’Arpa: vi sono da produrre almeno seimila tonnellate di elettrodi per acciaieria da qui alla fine dell’anno e soprattutto da impostare la programmazione per il 2019. E domani pomeriggio si procederà anche ad una sorta di inaugurazione, di un taglio del nastro, di presentazione alla città della nuova attività gestita dai cinesi della GoSource, con una cerimonia, strettamente riservata. La novità sta nella probabile presenza all’evento del nuovo amministratore delegato, che ha preso il posto di Luca Stinchelli dopo la sua defenestrazione, una curiosità in più, oltre a poter ammirare la fabbrica rinata e sentire i piani di sviluppo, se vi saranno. Le indicazioni da parte del sindacato sono tutte per l’arrivo di un dirigente americano, David Dell Hou, una personalità nel mondo della lavorazione del carbone, che si è visto in fabbrica con una qualche frequenza nei tempi scorsi a prendere le redini della produzione per far sì che la GoSorce di Narni riesca a cavalcare un mercato particolarmente favorevole ma che è pure volubile e suscettibile di repentini ribassi. Come dire che ormai la sperimentazione è da considerarsi finita e la fabbrica deve essere pronta a funzionare a pieno regime. La designazione dell’amministratore Hou sembra voler significare una stretta presenza della proprietà nella piramide della produzione per smantellare qualsiasi interpretazione e fraintendimento, come quelli che si erano innescati per la mancata riassunzione di qualche dipendente ex Sgl Carbon. Insomma una conduzione diretta di coloro che hanno investito somme importanti sopra i dieci milioni di euro. Per il Comune, per la città ed i sindacati e i lavoratori, vi sarà da costruire un nuovo rapporto con la dirigenza della società dopo l’uscita di Stinchelli, con quale c’era una particolare intesa. La GoSource però fa promesse di rimanere radicata all’interno del territorio come il ventilato spostamento della portineria verso la piscina del Tiro a segno, per essere ancor svincolata da qualsiasi situazione di traffico e poter utilizzare alcuni servizi come degli spogliatoi, oggi inutilizzati. Sono eccellenti i rapporti della società con le ditte appaltatrici, le quali hanno contratti rispettati e sicurezza, a questo punto, di partecipare al riavviamento della fabbrica, che si può considerare ormai effettuata.

Lunedì 17 Settembre 2018



