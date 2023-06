Sabato 10 Giugno 2023, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 08:29

TERNI - Si parte dalla Ztl. Dall’ ipotesi apertura in determinate fasce orarie per portare linfa alle attività commerciali del centro, le più colpite da crisi e pandemia. L’assessora Stefania Renzi intende avviare una serie di azioni che porteranno a far circolare più persone e quindi più consumatori nelle vie dello shopping cittadino. Prima di muoversi, comunque, convoca le associazioni di categoria e sottopone loro tutti quei temi legati alla gestione della Ztl che vuole risolvere prima dell’eventuale spegnimento dei varchi. «L’incontro, venerdì 9, è servito a capire dove vuole andare questa amministrazione – dichiara Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Terni – per condividere insieme un progetto. Ecco, è stata l’occasione per rappresentare le tante criticità che le passate amministrazioni non sono riuscite a sanare e che quindi vanno affrontate con urgenza». Franceschini si riferisce al fenomeno delle soste selvagge e ai controlli necessari a far rispettare le norme. Il presidente di Confartigianato ha più volte segnalato all’ex sindaco Latini e prima di lui a al sindaco Di Girolamo l’importanza di mettere mano alle autorizzazioni di accesso veicolare al centro. Tutte le associazioni di categoria intervenute al tavolo della Renzi hanno ribadito la necessità di andare ad una revisione dei permessi vera. Ci sono state troppe audizioni in passato nelle varie commissioni consiliari. C’è stata la pandemia. E c’è stata la nascita di una associazione che metteva al centro il centro commerciale naturale, che voleva farlo rifiorire. «Credo che stavolta si parta davvero con una serie di ristrutturazioni nella mobilità e nel decoro urbano». Il commento di Franceschini è positivo. Il fatto che per lunedì 12 giugno sia stato fissato un incontro in Bct con i titolari di bar, negozi e ristoranti che si trovano all’interno della Ztl, non significa che si torna a parlare del problema e a lasciarlo lì. Alla riunione anche uno dei consulenti consulenti dell’assessora, Renzo Rossi. Al termine, l’impegno di tutti a procedere passo dopo passo tenendo conto dei dati dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa nei centri storici che documentano per la città dell’acciaio un trend di riduzione della densità commerciale in aumento del 20 per cento. La priorità, insomma, è far tornare il centro attrattivo, è liberare le isole pedonali dalle auto, è favorire il commercio di prossimità.