La Generali Ternana Futsal pareggia 2 - 2 a Fano in Coppa Divisione

Prima gara ufficiale per la Generali Ternana Futsal che nella sua gara di esordio nel triangolare eliminatorio della Coppa di Divisione impatta con il punteggio di 2 - 2 in casa della Eta Beta Fano. La squadra rossoverde ha affrontato questa gara con una formazione atipica visto che, poichè il regolamento della Divisione Calcio a 5 quest'anno impone di schierare in questa competizione solo dei giocatori under 23, la scelta della società del presidente Luca Palombi è stata quella di affrontare l'impegno mandando in campo la squadra under 19 guidata dal tecnico Alessio Pucci. E sul terreno di gioco i giovani leoni rossoverdi hanno risposto presenti, andando in vantaggio con Capotosti dopo soli quattro minuti, per poi chiudere il primo tempo sull'1 -1, e pareggiando nella ripresa, con la rete di Coccia, il successivo temporaneo vantaggio dei marchigiani. La classifica del girone, che qualifica la vincitrice del raggruppamento, vede ora in testa il Cerreto d'Esi con 3 punti, seguito dalla Ternana e dal Fano a pari merito con 1 punto, e questo vuol dire che per qualificarsi ora i rossoverdi saranno obbligati a battere il Cerreto, che affronteranno in casa sabato 7 ottobre alle ore 16. "Sono soddisfatto per il pareggio e per il punto preso - ha commentato il mister della Ternana Pucci - meno per come abbiamo giocato, nonostante nel primo tempo abbiamo colpito due pali e creato numerose palle - gol. Adesso ci giochiamo tutto nel match casalingo, dove avremo una grossa chance per qualificarci al turno successivo".