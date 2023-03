«La fuga di Anna» arriva a Terni: in Bct la presentazione del romanzo al femminile di Mattia Corrente

TERNI Il 31 marzo sarà ospite a Terni Mattia Corrente, scrittore siciliano, per presentare il suo primo romanzo: «La fuga di Anna», di Sellerio Editore, la storia di una donna che abbandona la sua vita alla ricerca di sé stessa, di ciò che è, di ciò che non è mai stata. All’appuntamento, previsto per le ore 17 al Caffé letterario della Bct sarà presente per la presentazione e un dialogo con l’autore Francesca Silvestri, fondatrice del Premio letterario nazionale Clara Sereni, dedicato alla memoria dell’intellettuale e scrittrice scomparsa nel 2018. Il romanzo di Corrente, infatti, ha vinto nel 2022 il primo premio della Giuria specialistica dell’istituzione, che punta su testi che pongano in rilievo temi sociali e civili, l’universo femminile, l’integrazione, l’inclusione e la diversità. Anna, la protagonista del romanzo, «Vive non vista», è la storia di una donna che «Malvolentieri ha obbedito agli ordini, il primo quello perentorio della madre: una femmina nasce per diventare moglie di un uomo e madre di un figlio», ma che si lascia tutto alle spalle per essere libera; ed è proprio questo il dramma di Anna, il fatto che a ogni atto che si compie verso la felicità corrisponda, in misura uguale e contraria, il dolore di qualcun altro: «Ma la comprensione e l’accettazione di questa verità brutale richiede l’esperienza di tutta una vita».