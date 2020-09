La firma per la cassa integrazione alla Treofan, c’è. Ora si aspetta il riavvio della discussione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La firma alla fine c’è stata non senza qualche mal di pancia. Comunque sia oggi, 2 settembre, è stato siglato dalla Rsu il verbale per la richiesta aziendale della CIGO Covid, a partire dall'11 agosto per 9 settimane. È stato concordato l'anticipo dell'indennità di cassa da parte dell'azienda e la fruizione preventiva delle ferie su base volontaria; inoltre verrà riconosciuta la maturazione dei ratei contrattuali.Ma questo è stato comunque solo un aspetto tecnico che non cambia le prospettive fosche della fabbrica ternana. Per questo sindacati e rsu “restano in attesa di una celere convocazione del tavolo ministeriale”, dove poter discutere insieme alla proprietà indiana della Jindal del futuro dello stabilimento Treofan di Terni. Sino ad ora a presenziare alla discussione c'è stato solo l'amministratore delegato Manfred Kaufmann, che si è interessato della sola gestione delòla fabbrica e in principal modo dello svuotamento del magazzino dei prodotti finiti, che erano stati indisponibili per il blocco della portineria.