"La donna al centro". A Orvieto percorso "tra arte e musica a partire da Emilio Greco"

Arte come armonia di scultura, poesia e musica, in un luogo in cui la donna è celebrata come immagine della bellezza ma anche come protagonista del racconto artistico contemporaneo, fonte di ispirazione e interprete insieme del nuovo linguaggio in cui si esprime la cultura e il pensiero del Novecento.

Questi i temi di “Donna al Centro” il percorso “tra arte e musica a partire da Emilio Greco” in programma per domenica 13 Marzo, alle 17, presso lo spazio convegni del Museo "Emilio Greco", nella sede di Palazzo Soliano a Orvieto. La serata, ospitata dall’Opera del Duomo di Orvieto, in collaborazione con Archivi Emilio Greco, e coordinata da Alessandra Cannistrà, curatrice del museo Modo, sarà animata dall’associazione Fidapa Bpw Italy che per l’occasione accende i riflettori sulla propria storia e su alcune storie che hanno inciso profondamente sulla

visione della modernità; gli interventi saranno di Miranda Bocci, presidente della sezione Viterbo, e Francesca Compagnucci, presidente della sezione Orvieto.

L'evento vedrà inoltre la partecipazione di Diadema Acoustic Duo, progetto musicale di Martina Maggi, in arte Moà, e Andrea Vincenti, maturato sullo sfondo del festival di Umbria Jazz Winter e approdato di recente nella Capitale. I tre momenti musicali saranno introdotti da brani autobiografici di Emilio Greco nel suo rapporto con la donna e le donne, scelti e interpretati dalle associazioni Lettori portatili e Il filo di Eloisa, partner della serata. Uno dei brani sarà dedicato alla canzone napoletana, di cui lo scultore fu grande appassionato e che ha intonato fino agli ultimi anni.

L’evento è a ingresso gratuito: l’accesso sarà consentito nel rispetto delle normative AntiCovid-19 vigenti, pertanto è richiesto il Super Green Pass e l’utilizzo della mascherina FFP2.