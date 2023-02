Domenica 12 Febbraio 2023, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 08:49

Dal palco dell'Ariston di Sanremo alla Bct di Terni: Lorella Cuccarini "vola" a UmbriaLibri Love per raccontare il suo amore per la danza, la musica, i figli, la famiglia, la vita. Per trasmettere tutto l'amore e l'impegno che mette in ogni piccola cosa. Vola nonostante il tacco 15 e arriva puntuale, perché l'invito le arriva da Angelo Mellone, il giornalista e scrittore che è anche un amico di famiglia e di lavoro.

Ecco. E' su lavoro e la famiglia che si sviluppa il racconto della coach di Amici: «L'amore richiede impegno. Crescere i figli impone dedizione. La danza, la musica, il cinema, sono tutte cose che comportano sacrificio». Angelo Mellone la presenta ad un pubblico bene informato, che conosce tutti i "passi" della sua carriera, dal punto di vista dei sentimenti. «Nel tempo della fast fashion in cui tutto è biodegradabile, il guardaroba si rinnova ogni tre mesi e gli amori finiscono dopo neanche trenta mesi, Lorella Cuccarini è sposata allo stesso uomo da 32 anni». Il pubblico resta in silenzio: non capisce dove vuole arrivare Mellone. Mellone prosegue il ragionamento: «Ha quattro figli, tutti bellissimi con i quali ha un legame bellissimo. Mai uno scandalo, mai un "passo" sbagliato».

«Sono una trasgressiva, vuoi dire?». La risposta scatena la prima standing ovation: Lorella Cuccarini "trasgressiva" non s'era mai sentito. La trasgressiva più amata dagli italiani che canta a Sanremo e che incanta la Bct. La gente, la vice sindaca Benedetta Salvati e la consigliera regionale Eleonora Pace, impazzisce, i bambini dietro le vetrate del Caffè letterario a battere forte le manine nella speranza di incrociare il suo sguardo. Lorella Cuccarini coglie l'attimo come dice lei: «Nella vita, bisogna sempre cogliere l'attimo» - e li saluta. Altra standing ovation. Nella città di San Valentino, all'edizione Love di UmbriaLibri spiega quanto sia importante amare: «Senza amore non si va da nessuna parte. Senza amore non siamo niente. Ma l'amore richiede un impegno costante». Parla del suo, di amore: «Sbocciato e arrivato all'altare dopo sei mesi. Lo sentivo che era l'uomo giusto, che insieme eravamo speciali». «Mai un litigio neanche per gelosia?» - insinua Mellone. «Non mi ha mai dato modo di essere gelosa. Debbo dire che è stato molto bravo in questo» L'intervista va avanti nella direzione di individuare la ricetta della felicità. «Non c'è una ricetta, c'è l'impegno». Lorella Cuccarini non fa altro che confermare la posizione della superpsichiatra Donatella Marazziti intervenuta poche ore prima sul "cervello innamorato": «Quando ci innamoriamo siamo su di giri per una modificazione biologica del nostro corpo, che non dura più di due anni. Quello che dura è l'amore che viene dopo e che dura se lo coltiviamo». Tema che ha affrontato poco dopo la criminologa Flaminia Bolzan: «Una relazione richiede impegno invece oggi si tende a fare tutto con disimpegno». Bolzan era stata invitata a parlare dell'amore che fa male, che fa soffrire. «Ma non si soffre per amore. Si soffre e basta. E se si soffre è perché qualcosa è sbagliato e bisogna trovare il coraggio di dire no».

Oggi UmbriaLibri Love continua con una giornata densa di appuntamenti tra cui, alle 17, l'incontro con Dario Salvatori, che parlerà delle canzoni d'amore al Festival di Sanremo. E per chi ama l'impegno e la poesia, alle 18, c'è l'incontro con il poeta Franco Arminio.

