La crisi spegne il Natale dei piccoli Comuni del Ternano: «Preferiamo risparmiare»

AMELIA Luci si, luci no. Le luminarie natalizie mettono in crisi i comuni. Sono in molti nel comprensorio amerino narnese a dover ancora decidere se accendere vie e piazze oppure, considerati i tempi di crisi, imboccare la strada della rinuncia. Fra quelli già decisi per il no, il comune di Attigliano che spegne il Natale ma pensa ai cittadini. «Quest'anno - spiega il sindaco Leonardo Fazio - non istalleremo le luci e devolveremo l'importo corrispondente in favore delle attività sociali». Amelia invece sembra aver trovato la quadra nella parsimonia. Luci si, ma rigorosamente a led e con tempi di accensione ridotti. «C'erano diversi fattori da tenere in considerazione - ha spiegato l'assessora del comune di Amelia Luigia Moscatelli - da un lato certo c'è la crisi energetica, il caro bollette e tante famiglie in difficoltà. Dall'altro però, per le tutte le attività è primo Natale dopo quelli stretti nella morsa della pandemia, un periodo atteso anche dagli stessi cittadini, nonostante tutto. Per questo a fronte dell'impatto sui costi delle bollette delle luci a led, che è minimo, abbiamo deciso di procedere. Per contenere ulteriormente i costi, abbiamo pensato di limitare le ore di accensione giornaliere. Magari anticipando lo spegnimento notturno». Ad alleggerire gli oneri comunali mettendo mano alle proprie tasche, i commercianti di via della Repubblica che, come ogni anno, hanno sostenuto i costi per l'istallazione delle luminarie che vanno da Porta Romana fino a Croce di Borgo. Ancora in bilico invece la situazione a Narni, dove il sindaco sta valutando pro e contro insieme ai commercianti e alle associazioni. Idem ad Avigliano Umbro e a Penna in Teverina. «Faremo i mercatini di Natale -ha spiegato il sindaco Stefano Paoluzzi- e con l'occasione allestiremo anche alcuni addobbi che lasceremo per tutto il periodo natalizio. Per quanto riguarda le luci vere e proprie, quelle per le vie - precisa - ancora non abbiamo preso una decisione. E' una situazione bipolare. Da un lato, a livello psicologico, le luci fanno atmosfera, Natale e aiutano le attività commerciali. Dall'altro però, a fronte del fatto i costi per quanto minimi ricadono sui cittadini e pensando a tante famiglie in difficoltà ci sentiamo frenati». A propendere per il no, Lugnano in Teverina. «Al momento - spiega il sindaco Gianluca Filiberti - siamo per non metterle. Alla luce della crisi energetica - precisa - stiamo cercano di contenere i costi al massimo e questa sarebbe comunque una voce extra a cui non possiamo far fronte».



