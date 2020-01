ORVIETO Doccia gelata per il Comune di Orvieto, il sindaco Roberta Tardani ha comunicatramite una conferenza stampa che la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che permetteva ai Comuni di uscire in anticipatamente dal predisessto. Quindi il Comune di Orvieto si trova in questo momento con poco più di cinque milioni di disavanzo da gestire: «Non ce la aspettavamo ma avevamo come opposizione espresso gravi dubbi sull'uscita del Comune dal predissesto, ora lavoremo subito per cercare di risolvere, comunque non ci sarà alcun taglio» © RIPRODUZIONE RISERVATA