© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI La vince Tommaso Suadoni di Santa Maria la trentatreesima edizione della Corsa all’Anello Storica di Narni. E la vince alla grande infilando, lui, solo lui, un anello del diametro di tre centimetri, anello che avevano fallito i suoi otto competitori. La corsa è stata come solito avvincente perché è complicata nella sua semplicità, pericolosa, densa di insidie. E poi l’obbligo di infilare con una lancia ed un cavallo al galoppo un anellino appeno davanti al Palazzo Comunale. Ma il giovane Suadoni che non era un debuttante ha mantenuto la calma che gli aveva instillato per l’intera settimana Diego Cipiccia, il grande cavaliere di santa Maria. E così non c’è stato niente da fare per nessuno: in otto si sono dannati ad infilare quel maledetto anello, qualcuno ha anche limitato la velocità del cavallo ma la capacità del giovane Suadoni, che fa il quinto anno del Liceo scientifico di Narni Scalo, ieri sera non è stato superato. D’altra parte i cavalieri non possono fare delle prove specifiche se non un giretto prima della partenza ufficiale della gara. Ora, v’è sempre la discussione se vincere in Piazza poi “comprometta” la corsa al “campo de li giochi”. Per qualche decennio questa combinazione era davvero la realtà: con l’avvento di Diego Cipiccia tutto è saltato e Santa Maria, superstizione o meno, rimane il terziere favorito per vincere ancora una volta dappertutto. La sua strapotenza sembra davvero inarrivabile anche se al campo de li giochi gli altri due terzieri tenteranno il tutto per tutto. La soddisfazione dell’AssoCorsa è stata palese: abbastanza gente, tutto ha funzionato e nessuno si è fatto male in quella che è davvero lo snodo più complicato della intera manifestazione.