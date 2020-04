Narni aspetta la festa (virtuale) del patrono, San Giovenale

Buon successo per l’edizione virtuale della Corsa all’Anello nella prima settimana di programmazione dopo diversi eventi, molto seguiti. Ma il cartellone continua con oggi alle 19, quando ci sarà “Le prix du bonheur, il prezzo della felicità”, anteprima di Ars Palliorum e della mostra personale di Xavier Vantaggi, con Lorenzo Barbaresi e Xavier Vantaggi. Venerdì 1 maggio alle 17 ci sarà “Eroi di carta. Il fumetto storico”, con Filippo Cenni e Mauro Laurenti, seguito alle 19 da “La danza nel Medioevo”.

Sabato 2 maggio alle quattro del pomeriggio, sarà la volta di “Narnia me genuit” con Giovanna Baldissin Molli, Sara Piccolo Paci, Luigi Nicoli, Paolo Gazzara, Fabio Ronci, Carlo Capotosti e Stefano Gattamelata, discendente di Erasmo. Lunedì 4 maggio alle 17 ci sarà “Repertori e usanze musicali nella Narni del Medioevo” con Simone Sorini e Claudia Viviani. Giovedì 7 maggio alle 17 ci sarà “Narni parla con… Il museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco”, mentre alle 21 sarà la volta di “Erasmo Gattamelata: figlio di Narnia”, visita multimediale a cura del Museo Eroli. Venerdì 8 maggio alle 18 spazio per “Un’avventura da capitano: Gattamelata a Narnia”, per bambini. Alle 18,30 sarà la volta della presentazione del libro “Virtù della Vanità. Il Trecento” con Sara Piccolo Paci e Francesca Baldassarri. Sabato 9 maggio alle 21,30, dopo il videoparty del corteo storico, ci sarà “Il costume medievale a Narni”.

